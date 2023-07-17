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وزير خارجية قطر يبحث مع مبعوث فرنسي الوضع في لبنان

منذ 35 دقيقة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

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الدوحة : استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، اليوم الإثنين ، جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان بمناسبة زيارته للبلاد. 

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم ، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان. 

وانتهت في الدوحة اليوم أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة، إضافة إلى ممثل قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، والموفد الرئاسي الفرنسي لودريان.

( د ب أ )



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