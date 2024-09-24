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وزير خارجية لبنان: تصريحات بايدن بشأن الصراع مع إسرائيل ليست مبشرة

24 - سبتمبر - 2024

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واشنطن:  عبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن خيبة أمله اليوم الثلاثاء إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.

وقال حبيب عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.

وكان الوزير يتحدث خلال فعالية استضافتها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 10:49 م

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة بالسلاح القذر والمال الفاسد هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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