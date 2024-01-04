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وزير خارجية لبنان: نعمل على إقناع حزب الله بعدم شن حرب ضد إسرائيل

4 - يناير - 2024

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واشنطن:  قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن حكومة بلاده “لا تريد أي حرب، وتعمل على إقناع حزب الله بعدم شن حرب ضد إسرائيل”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأربعاء: “نشعر بالخوف منها (الحرب) لأن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان أي حرب، نرغب في تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية”.

وتابع أن لبنان يعتقد أن إسرائيل “مسؤولة” عن هجوم بيروت والانفجار المميت الذي وقع خلال حفل تأبيني في إيران، الأربعاء، معربا عن مخاوفه من أن الشرق الأوسط “يقترب الآن حقا من حرب إقليمية”.

وقال: “لا نريد أن يمتد ما يحدث في الجنوب إلى لبنان، لا نحب حربا إقليمية لأنها خطيرة على الجميع، خطيرة على لبنان، وخطيرة على إسرائيل وعلى الدول المحيطة بإسرائيل”.

ومع تزايد المخاوف من أن حزب الله المدعوم من إيران قد يتخذ إجراءات انتقامية ضد إسرائيل، قال وزير الخارجية اللبناني، لشبكة (سي إن إن)، إن حكومته منخرطة في حوار مع حزب الله، لثنيه عن اتخاذ أي إجراء.

وأكد بوحبيب: “ليس الأمر وكأننا نستطيع أن نأمرهم، نحن لا ندعي ذلك ولكن يمكننا إقناعهم وأعتقد أن الأمر يعمل في هذا الاتجاه”.

وفي حديثه من واشنطن، قبل اجتماعه مع المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أكد بوحبيب على الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في التوسط في السلام.

ووصف الولايات المتحدة بأنها “قائدة” في البحث عن السلام، مشيرا إلى نجاحاتها السابقة في الاستفادة من نفوذها على إسرائيل للتوصل إلى نتيجة سلمية.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك الآن مسيرة جديدة من أجل السلام، الشعب الوحيد الذي يمكنه قيادتها، والدولة الوحيدة التي يمكنها قيادتها هي الولايات المتحدة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 8:10 ص

    هه اعملوا على اقناع عصابة النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان بعدم التحرش بلبنان 🇵🇸✌️🚀🐒🔥🐒🔥🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 8:18 ص

    هه بل العكس هو الصحيح، عصابة النتن ياهو هي من تتحرش بحزب الله اللبناني يا إخواني 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🔥🚀🚀

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