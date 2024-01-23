سياسة | دولي | أوروبا

وزير خارجية لوكسمبورغ: الاتحاد الأوروبي قد يجد صعوبة في معاقبة المستوطنين الإسرائيليين

منذ ساعة واحدة

وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل

حجم الخط
0

بروكسل: قال وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مسعى من بعض الدول الأعضاء لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي مقابلة مع رويترز في بروكسل، أشار بيتل إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي جادلوا لساعات حتى حول اختلافات بسيطة في اللغة حين تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف “لذا قد يكون من الصعب فرض عقوبات على المستوطنين”، لكنه أوضح أنه يؤيد اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأضاف “من المهم ألا تكون الحصانة مقبولة ويتعين معاقبة المستوطنين العنيفين، وإذا لم تفعل (السلطات الإسرائيلية) ذلك، فإنه يتعين علينا فعله”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مستوطنون إسرائيليون يحرقون معرض سيارات قرب رام الله- (فيديو وصور)
منذ 8 ساعات
استشهاد فتى فلسطيني- أمريكي برصاص مستوطن قرب رام الله.. وواشنطن تعلق- (فيديو)
19 - يناير - 2024
مستوطن ينكل بفلسطيني في حماية الجيش الإسرائيلي- (فيديو)
6 - يناير - 2024
كاتب إسرائيلي: لماذا لا يتم ترحيل المستوطنين؟
3 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية