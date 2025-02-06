وزير خارجية مصر: جهود مكثفة لتنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث- (تدوينة)

القاهرة: أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الخميس مواصلة بلاده جهودها المكثفة في الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى الخميس بين الوزير عبد العاطي والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وفق بيان للخارجية المصرية.

وطبقا للبيان، تناول الوزيران مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على ضوء ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة للوزير عبد العاطي إلى المنامة من نتائج إيجابية، وثمنا عاليا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وتبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره البحريني حول مستجدات التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها، وبدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفا وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

