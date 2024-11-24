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وزير خارجية مصر: مزيد من عسكرة البحر الأحمر تضر باقتصادنا وبالتجارة العالمية

24 - نوفمبر - 2024

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

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 الكويت: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد إن المزيد من العسكرة في منطقة البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية وبالاقتصاد المصري، معتبرا أن مصر قد تكون الأكثر تضررا بالتصعيد الحالي في هذه المنطقة.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالكويت إنه تحدث مع وزير خارجية الكويت عن الأوضاع “الكارثية” في البحر الأحمر والتصعيد الحالي، الذي يؤثر على حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى التراجع الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة هذا التصعيد الذي وصفه “بغير المقبول”.

وأضاف أن مزيد من “العسكرة” في الوضع في منطقة البحر الأحمر “يضر ضررا بالغا” ليس فقط بالتجارة العالمية، ولكن أيضا بالاقتصاد المصري.

وقال “إذا كانت هناك جدية لمنع التصعيد لابد من معالجة جذور المشكلة وهي بطبيعة الحال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأيضا على لبنان حتى لا نعطي الذريعة لأي طرف”.

وأكد أن “الاستقرار أمر هام جدا ولن يتحقق الاستقرار إلا بمعالجة جذور المشكلة ووقف هذا العدوان الغاشم”.

(رويترز)

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