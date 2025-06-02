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وزير خارجية مصر: مستعدون لدعم المسار السلمي بشأن الملف النووي الإيراني

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي

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القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري  بدر عبد العاطي اليوم الاثنين دعم بلاده تسوية سياسية وسلمية للملف النووي الإيراني.

وقال عبد العاطي ، خلال مؤتمر صحافي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بالقاهرة اليوم ، :” ناقشنا المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني ” ، مؤكدا أن  التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي على رفض أي تحريض على الخيار العسكري ، وقال مستعدون لدعم المسار السلمى بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أن مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة ، مؤكدا دعم مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيقات النووية.

وشدد عبد العاطي على موقف بلاده الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ، لافتا إلى أنهما بحثا الوضع في أوكرانيا والضمانات المكفولة للمفاعلات النووية.

 ( د ب أ )

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