وزير خارجية مصر: مستعدون لدعم المسار السلمي بشأن الملف النووي الإيراني

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين دعم بلاده تسوية سياسية وسلمية للملف النووي الإيراني.

وقال عبد العاطي ، خلال مؤتمر صحافي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بالقاهرة اليوم ، :” ناقشنا المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني ” ، مؤكدا أن التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي على رفض أي تحريض على الخيار العسكري ، وقال مستعدون لدعم المسار السلمى بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أن مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة ، مؤكدا دعم مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيقات النووية.

وشدد عبد العاطي على موقف بلاده الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ، لافتا إلى أنهما بحثا الوضع في أوكرانيا والضمانات المكفولة للمفاعلات النووية.

( د ب أ )