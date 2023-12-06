وزير خارجية نيكاراغوا يجري زيارة تضامنية إلى فلسطين

بوغوتا: أعلنت نيكاراغوا، الأربعاء، أن وزير خارجيتها دينيس مونكادا أجرى زيارة إلى مدينة رام الله للتعبير عن دعم بلاده وتضامنها مع فلسطين.

وذكرت روزاريو موريلو، نائبة رئيس نيكاراغوا، أن مونكادا توجّه إلى رام الله بناءً على تعليمات من الرئيس دانييل أورتيغا، لدعم فلسطين.

ونقل موقع “el19digital.com” الإلكتروني، عن موريلو قولها إن مونكادا وصل إلى رام الله بعد رحلة استغرقت أكثر من 24 ساعة.

وأوضحت موريلو أن وزير الخارجية أدى المهمة التي كلّفه بها رئيس البلاد لإظهار التضامن الأخوي لشعب نيكاراغوا مع الجانب الفلسطيني.

وشددت على أن إسرائيل تنفذ هجمات “وحشية” على الشعب الفلسطيني، وأن مونكادا سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتدعم حكومة نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، ولديها سفارة في رام الله، وفي نفس الوقت تمتلك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي 2010، علقت نيكاراغوا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد هجومها على أسطول دولي يحمل مساعدات للفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)