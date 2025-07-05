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وزير داخلية الأردن: عودة نحو 97 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية العام

منذ 35 دقيقة

معبر جابر-نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

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عمان: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، السبت، أن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام الحالي.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الوزير الفراية قوله، خلال افتتاحه اليوم لغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود في مركز حدود جابر، إن مركز حدود جابر شهد قبل عيد الأضحى المبارك أكبر حركة مسافرين وشحن منذ افتتاحه.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه أرجع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى بلادهم إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي.

وتوقع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

(د ب أ)

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