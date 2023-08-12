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وزير داخلية فرنسا لدفعة جديدة من الشرطة: يجب أحياناً استخدام القوة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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باريس- “القدس العربي”:

خلال حضوره، يوم الجمعة في مدينة بيريغو في الجنوب الغربي الفرنسي، لحفل تخرج الدفعة 267 من طلبة الشرطة، حيث ألقى خلالها كلمة، حدد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، للضباط الجدد مهامهم الأساسية، بما في ذلك مهمة “الحق في الأمن”.

وذكّر وزير الداخلية الفرنسي بضرورة استخدام “العنف المشروع”، وفق القوانين والتعليمات، موضحاً أن الانتقاد لهذه المهنة أمر لا مفر منه.

وقال دارمانان: “نعم، لفرض هذا الأمن، من الضروري أحيانًا استخدام القوة، وهي مسؤولية كبيرة. ستفعلون ذلك دائمًا وفقًا للقوانين والتعليمات، وستدركون دائمًا أن الأمة قد عهدت إليكم وحدكم العنف الشرعي […] وهذه الصلاحيات يجب أن تتم على الرغم من الانتقاد والشتائم”.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي القول: “كان هناك دائمًا أشخاص غير مؤيدين للشرطة.. انتقادات أولئك الذين يعتقدون بسذاجة أو جهل أو حقدًا أنه يمكننا العيش في مجتمع بدون سلطة بدون نظام وبدون شرطة ليست مهمة”.

تأتي تصريحات جيرار دارمانان هذه في الوقت الذي تم فيه استهداف الشرطة الفرنسية على نطاق واسع منذ عدة أسابيع ومقتل الشاب نائل في إحدى ضواحي باريس.

والهجوم على الشاب الهادي في مرسيليا ومقتل محمد في مدينة مرسيليا أيضًا. فقد أعاد مقتل المُراهق نايل على يد شرطي يدعى فلوريان ويبلغ من العمر 38 عاما مجدداً الجدل حول “عنف الشرطة”، لاسيما أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان أيضاً وقائع أخرى مماثلة لعبت فيها الصور والفيديوهات دوراً رئيسياً في تفنيد روايات الشرطة حولها.

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