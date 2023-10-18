وزير داخلية فرنسا يقول إن هناك صلة بين بنزيما و”الإخوان المسلمين”.. وسيناتورة تطالب بسحب جنسيته

باريس- “القدس العربي”: اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، أنه على علم بوجود صلة بين لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، وتنظيم “الإخوان المسلمين”، الأمر الذي دفع عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى طلب سحب الجنسية الفرنسية من لاعب اتحاد جدة السعودي، وذلك على خلفية تعبير الأخير عن تضامنه مع سكان غزة في مواجهة القصف الإسرائيلي.

وقال جيرار دارمانان، خلال مقابلة في برنامج “L’heure des Pros” للصحافي باسكال برو، على قناة “سي نيوز”، إنه على علم بوجود صلة بين لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما وتنظيم الإخوان المسلمين، معتبراً أنها تقود إلى الجهادية”.

🔴 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur : "Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans." #islamisme pic.twitter.com/hYl3eXVju7 — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 17, 2023

في ضوء ذلك، دعت فاليري بوييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ إلى سحب الجنسية من كريم بنزيما.

وقالت، في تغريدة لها على موقع “إكس”: “إذا كان كريم بنزيما، كما يؤكد وزير الداخلية، مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية الفرنسية. من الملحّ التحرك ضد أولئك الذين يهددون بلدنا باستمرار”.

Si comme l'affirme le Ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est "en lien avec les Frères musulmans", je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

وتأتي مهاجمة وزير الداخلية الفرنسي ومجموعة من السياسيين اليمينيين في فرنسا هذه لمهاجم ريال مدريد السابق على خلفية التغريدة التي نشرها اللاعب الدولي الفرنسي السابق (97 مباراة دولية و 37 هدفاً)، وأعلن فيها تضامنه مع الضحايا المدنيين الذين سقطوا مؤخراً في غزة بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بنزيما (35 عاماً)، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية فرانس فوتبول لعام 2022، في تغريدة على تويتر: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين وقعوا مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لم يستثن نساء أو أطفالاً”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وكان جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” ؛ اليميني المتطرف في فرنسا، قد هاجم بنزيما، قبل أيام، متهماً إياه بـ “الترويج لرسالة الإسلاموية”، وذلك بعد ظهور الأخير بالزي التقليدي السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

والحقيقة أن غالبية نجوم كرة القدم العالمية الذي انضموا هذا الموسم إلى الدوري السعودي، إن لم نقل جميعهم، تفاعلوا مع احتفال البلاد بعيدها الوطني عبر رسائل تهنئة وارتداء زيها التقليدي، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني.