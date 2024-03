وزير دفاع بريطانيا رداً على نتنياهو: سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة هي الحل الأرجح

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً أعدّته لاريسا براون قالت فيه إن بريطانيا تعدّ قادة الضفة الغربية لحكم غزة. ونقلت عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إن سيطرة السلطة على غزة هو “الحل الأرجح”.

وكشفت الصحيفة عن وجود فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية للمساعدة على تحضير السلطة الوطنية لكي تدير غزة، حيث قال شابس إنها يجب تكون مسيطرة في محاولة لتحسين حياة الطرفين.

