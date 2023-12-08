وزير دفاع بريطانيا رداً على نتنياهو: سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة هي الحل الأرجح

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً أعدّته لاريسا براون قالت فيه إن بريطانيا تعدّ قادة الضفة الغربية لحكم غزة. ونقلت عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إن سيطرة السلطة على غزة هو “الحل الأرجح”.
وكشفت الصحيفة عن وجود فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية للمساعدة على تحضير السلطة الوطنية لكي تدير غزة، حيث قال شابس إنها يجب تكون مسيطرة في محاولة لتحسين حياة الطرفين.
Walking through Kibbutz Kfar, two months to the day since Hamas’ terror attack.
Whilst overhead an Iron Dome defensive rocket screamed past bringing down an incoming rocket moments later. All a stark reminder that a sustainable two-state solution is needed now more than ever. pic.twitter.com/e7jByWdhU8
— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 7, 2023
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله إن فريق الدعم البريطاني موجود في رام الله منذ عشرة أعوام، وإن بريطانيا ستعزّز من قدراتها لمساعدة السلطة الوطنية. ولا أحد يتحدث عن مهمة الدعم ولكن يفهم أنها صغيرة، ويعمل أفرادها مع الولايات المتحدة وكندا. ففي زيارة لرام الله، صباح الخميس، التقى شابس مع الفريق البريطاني، ومع الجنرال زياد هب الريح، وزير الداخلية في السلطة الوطنية. وقال شابس: “في النهاية، أعتقد أن الحل سيكون على الأرجح سلطة وطنية لديها مستوى من القدرة على الحكم، وتحتاج إلى دعم دولي ومساعدة، ولكننا لم نصل إلى هناك بعد”.
لكن لا أحد يعرف كيف سيتم تحقيق هذا في الواقع، ووصفه المحللون بأنه مجرد أحلام.
وجاءت تعليقاته بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب. إلا أن شابس، الذي يعتبر أول وزير دفاع بريطاني يزور إسرائيل منذ أكثر من عقد، قال: “عندما يحدث أمر رهيب فما نحتاج لعمله بالمطلق هو عمل شيء أفضل من الذي كنا فيه سابقاً، وعلينا استخدام هذه الأزمة المرعبة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة ومعيشة الفلسطينيين. وأعتقد أنك تفعل هذا من خلال جمع تحالف دولي تقوده الدول العربية في ما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار على الأرض في غزة، وكذلك إدارياً”.
وأضاف: “واحد من الأسباب لذهابنا إلى رام الله هو التحدث مع السلطة الوطنية وفهم قدرتها وكفاءتها. وواحد من الأمور التي سنقوم بعملها الحديث مع الفريق البريطاني الذي يساعد على بناء تلك القدرات إلى جانب الأمريكيين”.
وقال إن بريطانيا تقوم بالمساعدة الفعلية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، و”هذا عن المحاولة لزيادة قدراتها وكفاءتها”.
وأكد أنه ناقش الحل مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأسبوع الماضي، في زيارة لواشنطن.
وبعد زيارة رام الله وكيبوتس، أضاء شابس، وهو يهودي، شمعة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، في أول يوم من عيد الأنوار أو هانوكا.
ويفهم أن فريق الدعم البريطاني يعمل مع فرق الأمن الفلسطينية. وعبّرَ الكثير من المحللين عن تشكّكهم من فكرة إدارة السلطة الوطنية لغزة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر اشترط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، العودة إلى غزة بحل سياسي للنزاع، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
دايتون في حلة جديدة…. تجربة جديدة مصيرها الفشل…
كما كان غزو العراق وافغانستان سيكون مشروعكم الجديد
الهدف من فكرة اعداد من سيحكم غزة هي مجرد اوهام واحلام صهيو – اطلسية للإيحاء أن حماس واخواتها من حركات المقاومة قاب قوسين او ادنى من رفع الريات البيض وإعلان استلام قاداتها والقبول بمصرعهم أو الزج بهم في سجون الكيان او في جزيرة غوانتنامو الجديدة التي قد تنشئها امريكا في أية بقعة من العالم .. نحن ننتظر بشغف كبير انكسار الجيش الصهيوني ونفيره الاطلسي في أية لحظة ، ونعتبر استسلام المقاومة والتخلي عن غزة من قبيل الكفر والردة والإلحاد .. ما يقوله وزير الحرب ” الدفاع ” البريطاني مجرد أضغاث أحلام وامال طوباوية قد تحدث في الريخ ، وليس على أرض غزة .. إن نكبة الشعب الفلسطيني وما يعانيه طيلة ما يناهز الثمانين سنة من ظلم وقهر واستضعاف سببه الاول والاخير هي بريطانيا العنصرية التي تجمع بين النازية والفاشية ، ومن الافضل لمجرميها ان لا يتحدثوا على أي شيئ يتعلق بفلسطين ، ..
بسم الله الرحمن الرحيم. يطب ان تسيطر اسكتلندا على العاصمة لندن لندن تعيش حالة تخلف رهيبة فيها تلوث بيئي وتلوث نظري يجب على اسكتلندا أن تتولى حكمها لأن حكومتها حكيمة.
يجب الحفاظ على أمن اسرائيل ولا يتكلم عن أمن الشعب الفلسطيني ولكن يتحدس عن تحسين حياة الفلسطينين كلام ليس فيه أي نوع من الأنصاف عن وزير الدفاع البريطاني هم سبب نكبة الشعب الفلسطيني وكل ما يهمعم هو أمن المستعمر متا سيتوقف هذا الهراء الحل هو أنهاء الأحتلال وكفاكم نفاق.
انتم فشلتم في أفغانستان والعراق وكذلك سوف تفشلون في غزة ولن تات السلطة الفلسطينية علي ظهر الديابة الصهيونية
هه يا بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة نقول لك بالفم المليان : انتهى زمن الغطرسة والاملاءات و هذا زمن يكتبه أحرار فلسطين الميامين المباركين بدمائهم الزكية الطاهرة التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 بدأ الهجوم على الفلسطينيين بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😕🤲🌴🤲🌴🤲🌴
بل الحل في أن يرحل الصهاينة ومن يقف خلفهم