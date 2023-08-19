وزير دفاع بوركينا فاسو: لا حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في أراضينا

موسكو: صرّح وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء بأنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

وقال كوليبالي، ردا على سؤال بشأن إمكان إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: “الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا”. وأشار كوليبالي، في التصريحات التي نشرت اليوم السبت، إلى أن بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا “من أجلنا”.

وقال: “نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة حتى نتمكن بأنفسنا من خوض القتال”. وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في “المتطوعين للدفاع عن الوطن”. إنه يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين. وأضاف كوليبالي: “هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا. ونحن الآن نطبقه ونحسنه، ونطور معايير قانونية للتأكد من أن هؤلاء الناس يعرفون كيفية التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان”.

وتابع كوليبالي، بأن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا وبـ”أسعار جيدة” وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون.

غير أن كوليبالي قال “لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد”. وأضاف: “سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع، حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة”.

وأردف وزير الدفاع قائلا إن “بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات، لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل”.

(د ب ا)