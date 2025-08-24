وزير دفاع مصر يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل “المتغيرات بالمنطقة”- (فيديو)

القاهرة: أكد وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر، على أهمية الجاهزية للقتال في ظل “المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة”.

جاء ذلك خلال لقائه مع مقاتلين في المنطقة الغربية العسكرية، وفق بيان للجيش المصري، الأحد.

وقال البيان، إن صقر “التقى بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، بحضور رئيس الأركان أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة”.

وأوضح أن اللقاء “يأتي استمراراً للقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية”.

ونقل البيان عن صقر قوله، إن “الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن، في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة”.

وأشار وزير الدفاع المصري إلى “ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي والفهم الصحيح للمقاتلين، ارتباطاً بما يدور حولهم من أحداث”.

وتشهد المنطقة تطورات متسارعة، أبرزها اعتزام الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية لاحتلال كامل قطاع غزة المتاخم للحدود الشرقية لمصر، وسط رفض مصري عربي دولي واسع.

ويأتي اعتزام إسرائيل احتلالها كامل قطاع غزة، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها على الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

(الأناضول)