سياسة | عربي | المغرب العربي

وزير سابق وأكاديمي ينتقدان رئيس الجزائر بعد حديثه عن الإمارات ـ (تغريدات وفيديو)

2 - أبريل - 2024

حجم الخط
89

لندن – «القدس العربي»: هاجم وزير الخارجية الإماراتي السابق والمستشار الرئاسي أنور قرقاش، أمس الثلاثاء، تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي لمّحت إلى دور «تخريبي» للإمارات.
وقال في تدوينة له على منصة «إكس»: غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح.
وأضاف: «مع ذلك فالترفع عن الرد، والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا».


كما هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، تصريحات تبون قائلا: «حديث رئيس دولة عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق. سيادة الرئيس لديك أزمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب الى الخارج لتغطية أخطاء الداخل. ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان».


يذكر أن تبون وجّه رسالة تحذير لدولة الإمارات، دون أن يذكرها بالاسم، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تعتبرها “دولة شقيقة”، لكنها ترفض تصرفاتهم في دول الجوار. وتعدّ المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن الإمارات التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي.

وقال إن «تصرفات هذه الدولة غير منطقية، رغم أننا نعتبرهم أشقاء لنا، إلا أننا حتى الآن لم نتحدث بكلام يحمل طابع العنف تجاههم، لكن يبدو أنه أخذتهم العزة بالإثم».

وقال “بالمناسبة نحن في رمضان وندعو لهم بالهداية”.
وتساءل الرئيس الجزائري «كيف يمكن للإنسان أن ينفق أمواله من أجل التخريب، وكل المناطق التي تشهد توترًا وصراعًا، مثل ما يحدث في مالي وليبيا والسودان؟».

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Abderrahmane:
    أبريل 4, 2024 الساعة 2:07 م

    عندما يصرح أحمد اويحيا من السجن امام القضاة أنه استلم من احد الامراء سبائك دهبية…مادا يعني هدا..من هو الامير الدي سلمه السبائك الدهبية….كان يقدم له صدقة مثلا…..يسمون أنفسهم عرب ونحن عجم…ينقصون من شأننا….لم يتعلموا من رسول الله شئ….أعتقدوا أن كل شئ يباع ويشترى…

    رد
  2. يقول Taha:
    أبريل 19, 2024 الساعة 6:46 م

    للاسف، الجميع و أقول الجميع اصبح يعلم من هي الإمارات الصهيونية المتحدة .شركة صهيو غربية توظف الاموال هنا وهناك لنشر الفتنة والتفرقة في الدول العربية ، لم يبقى لكن من العروبة الا الاسم ،الله يهديكم ، ماذا اعطاكم الصهاينة والامريكان والغرب ،الكل يلعن حكامكم تفرحون لخراب الأمة العربية وتشتيت امرها تشاركون في حصار وقتل الفلسطينيين ،الا تخجلون. ام أخذتكم العزة بالاثم
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    رد
1 5 6 7

أخبار ذات صلة

“ابتسامات وتعابير جسدية وإصبع على الصدر”.. لقاء تبون ومحمد بن زايد في إيطاليا يشعل المواقع ـ (صور وفيديوهات)
15 - يونيو - 2024
وسط مساعي “طاقة” الإماراتية.. الجزائر “ستوقف تسليم الغاز إلى ناتورجي الإسبانية إذا باعت أسهمها لشركة أخرى”
7 - مايو - 2024
“طاقة الإماراتية” تريد الاستحواذ على أكبر شركة للغاز في إسبانيا..وتساؤلات في الجزائر
18 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية