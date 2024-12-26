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وزير سوري: لا نية للحكومة بتسريح الموظفين بقطاع الصحة

26 - ديسمبر - 2024

صورة مشوهة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أحد شوارع مدينة درعا في 7 ديسمبر 2024. ا ف ب

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إسطنبول: نفى وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة ماهر الشرع، الخميس، وجود نية لدى وزارته بتسريح الموظفين في ‏القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال زيارة الشرع مستشفى درعا الوطني ولقائه مديري ‏مستشفيات محافظة درعا (جنوب) والكوادر الصحية فيها، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف الشرع أن ‏الوزارة تعمل مع جميع كوادرها على مدار الساعة لتأمين وتلبية ‏كل المتطلبات التي تضمن استمرار المنشآت الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين في المحافظات كافة.‏


وذكر أن الوزارة أجرت، خلال الأيام ‏الماضية، تقييم احتياج لكل المنشآت في أرجاء البلاد، بالتعاون مع ‏مديريات الصحة، وبدأ العمل على تأمينها.‏
وفي ردّه على أسئلة الحضور حول نية الوزارة تخفيض عدد كوادر القطاع ‏الصحي، أجاب بأنه لا نية للحكومة بتسريح الموظفين العاملين في ‏القطاع الصحي.
وأردف الوزير: “إنما هناك خطة مرحلية لإعادة هيكلة الكوادر البشرية ‏العاملة، حتى نضمن أن الخدمة تقدم لأهلنا بالشكل الأمثل”.‏
وتعد الصحة إحدى القطاعات التي تعاني تدهوراً وتواجه ضغوطاً، ضمن تداعيات حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحت به الفصائل السورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأنهت الفصائل 61 عاماً من حكام نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، بينها 24 عاماً لبشار، منذ 17 يوليو/ تموز 2000، حين خلف والده حافظ الأسد (1971-2000).

(الأناضول)

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