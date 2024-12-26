وزير سوري: لا نية للحكومة بتسريح الموظفين بقطاع الصحة

صورة مشوهة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أحد شوارع مدينة درعا في 7 ديسمبر 2024. ا ف ب

إسطنبول: نفى وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة ماهر الشرع، الخميس، وجود نية لدى وزارته بتسريح الموظفين في ‏القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة الشرع مستشفى درعا الوطني ولقائه مديري ‏مستشفيات محافظة درعا (جنوب) والكوادر الصحية فيها، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضاف الشرع أن ‏الوزارة تعمل مع جميع كوادرها على مدار الساعة لتأمين وتلبية ‏كل المتطلبات التي تضمن استمرار المنشآت الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين في المحافظات كافة.‏

زار القائم بأعمال وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، الدكتور “ماهر الشرع”، مستشفى درعا الوطني، حيث التقى عدداً من الكوادر الصحية بحضور الدكتور “بسام سويدان”، مدير صحة درعا، ومديري مشافي المحافظة. وأكد الدكتور الشرع خلال اللقاء أن الوزارة تعمل وكوادرها على مدار الساعة… pic.twitter.com/tCPQlwnVVN — Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 26, 2024



وذكر أن الوزارة أجرت، خلال الأيام ‏الماضية، تقييم احتياج لكل المنشآت في أرجاء البلاد، بالتعاون مع ‏مديريات الصحة، وبدأ العمل على تأمينها.‏

وفي ردّه على أسئلة الحضور حول نية الوزارة تخفيض عدد كوادر القطاع ‏الصحي، أجاب بأنه لا نية للحكومة بتسريح الموظفين العاملين في ‏القطاع الصحي.

وأردف الوزير: “إنما هناك خطة مرحلية لإعادة هيكلة الكوادر البشرية ‏العاملة، حتى نضمن أن الخدمة تقدم لأهلنا بالشكل الأمثل”.‏

وتعد الصحة إحدى القطاعات التي تعاني تدهوراً وتواجه ضغوطاً، ضمن تداعيات حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحت به الفصائل السورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأنهت الفصائل 61 عاماً من حكام نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، بينها 24 عاماً لبشار، منذ 17 يوليو/ تموز 2000، حين خلف والده حافظ الأسد (1971-2000).

(الأناضول)