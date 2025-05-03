وزير سوري يكشف عن قرب توقيع اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا

إسطنبول: كشف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن بلاده ستوقّع قريبًا اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، وأنهم يعملون أيضًا على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.

جاء ذلك في حديث على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت الجمعة.

وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية.

وأشار البشير إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمال سوريا، خاصة في مجال الكهرباء.

وأردف: “نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضًا على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب”.

وتابع: “نستطيع من خلال هذا الخط (نقل الغاز) توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا. سيساهم هذا أيضًا في تحسين وضع الطاقة في البلاد”.

وذكر البشير أن خطًا آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضًا.

وأوضح: “قد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حاليًا في مرحلة الإعداد. سيربط هذا الخط بين الريحانية (بولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب). يوجد مركز تحويلات على الجانب التركي. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيتم نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز”.

وحول أهداف بلاده في مجال التعدين، قال البشير: “سيتم العمل على المعادن مثل الفوسفات والليثيوم”.

وأشار البشير إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، طرح أيضًا مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، وقال: “سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة”.

ودعا البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده، قائلًا إن الاستثمار متاح في جميع مجالات الطاقة في سوريا، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز الطبيعي وتكريرهما ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي، وفي مجال التعدين أيضًا.

(الأناضول)