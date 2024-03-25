وزير عراقي سابق يحذّر من إحياء تنظيم «الدولة»: المسلحون يستعدّون لـ«صولة رمضان» والأنبار عاصمتهم الجديدة

بغداد ـ «القدس العربي»: حذّر الوزير العراقي السابق زعيم حركة «انجاز» السياسية، باقر الزبيدي، من تحشّد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» قرب منفذ البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا، لشنّ «هجوم كبير» تحت مسمّى «صولة رمضان» داخل الأراضي العراقية، وفيما أشار إلى أن الخلافات السياسية وفّرت أجواءً مناسبة لنمو «الإرهاب» أكد أن التنظيم ينظر إلى محافظة الأنبار الغربية لتكون «عاصمة له» في وقتٍ قالت واشنطن بضرورة استمرار الحاجة لوجود قوات التحالف الدولي في العراق.

الزبيدي قال في بيان صحافي، إن «عوامل أساسية حفزت محاولات إحياء تنظيم داعش الإرهابي، أهمها الخلافات التي سادت العملية السياسية خلال الفترة السابقة خصوصا بعد خلو منصب رئيس البرلمان، حيث وفر أجواء مناسبة لإحياء ونمو خلايا الإرهاب والتي مصدرها محيط مخيم الهول شمالي سوريا الذي يأوي عشرات الآلاف من المتطرفين وعوائلهم» على حد قوله.

ووصف مخيم الهول بأنه «القلب النابض لداعش الإرهابي، وأشرنا مرات عدة بأن الإرهابيين ينتشرون عشوائيا في تلك المنطقة وبالإمكان إعادة تنظيم أنفسهم في المحافظة القريبة وهذا ما يحصل حاليا» لافتاً إلى إنه «خلال السنوات التسع الأخيرة أصبحت منطقة الهول السورية من المناطق الرخوة أمنيا التي تمتاز بسرعة انتشار الأفكار المتطرفة سواء على يد داعش أو التنظيمات المتطرفة الأخرى».

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الزبيدي فإن «داعش يحشد قرب منفذ البوكمال الحدودي (بين العراق وسوريا) وعلى مرأى ومسمع من قوات التحالف الدولي، للقيام بهجوم كبير والدخول الى عمق الأراضي العراقية تحت مسمى (صولة رمضان)».

وأكد أن «الهول ومحيطه أصبح نقطة تجمّع وتجمهر للمتطرفين الذين تم أسرهم خلال المعارك مع التنظيم، وهم من العراق وسوريا وحوالي ستين دولة أخرى».

واشنطن تريد بقاء قوات التحالف الدولي في العراق

وأضاف: «أن هذا المخيم أصبح معقلاً رئيساً للتنظيم بسبب العدد الهائل لأنصاره القاطنين فيه وهم من مختلف الجنسيات، فبعد خمس سنوات على سقوط ما يسمى الخلافة نعتقد بأن الخطر الكبير ما زال يداهم العراق والمنطقة، وبدأت فعلا بوادر وتحركات عناصر التنظيم تنشط في الأنبار تحديدا، حيث ستكون هناك عاصمة الخلافة إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية لاقتلاع جذور التنظيم ومن يدعمه ويسانده من بعض سماسرة صفقات الفساد في هذه المحافظة».

ورأى الزبيدي إن «اعتراف التحالف الدولي بأن داعش لا يزال سالماً ونشطاً، هو مؤشر خطير يعزز مخاوفنا من عودة هذا التنظيم من بوابة الأنبار» وأضاف «ما زال قادة التنظيم ملتزمون بإعادة بناء (خلافتهم) الإقليمية، وكما حذرنا سابقا بأن القتال سيكون على أسوار بغداد قبل عام من حصول النكبة» في إشارة إلى سيطرة التنظيم على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014.

وحسب الوزير العراقي السابق فإن «التحقيقات في الهجوم الأخير الذي استهدف قاعة للحفلات في موسكو والذي تبناه داعش، تشير إلى أن نقطة انطلاق المنفذين كانت من تركيا التي سارعت إلى التنديد واستنكار الحادث الذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من الأشخاص، وهو رسالة خطيرة لها صلة بما يحصل على الحدود العراقية السورية».

المعلومات التي أوردها الزبيدي في بيانه تأتي في أعقاب تأكيدات أمريكية تفيد بأن التنظيم «لا يزال» يشكّل تهديداً في العراق، على الرغم من أن الموقف الرسمي الذي يتبناه المسؤلون في العراق يؤكد زوال «خطر التنظيم» وعدم الحاجة لقوات التحالف الدولي ـ بزعامة واشنطن- على الأرض.

وسبق أن أفادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، في تصريح لرويترز، بأن «تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق» معتبرة إن «عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل، لم ينته بعد».

ويشكّل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، أحد أبرز الملفات التي ينوي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مناقشتها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، منتصف أبريل المقبل، حسب تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري.

وأضاف أن «رئيس الوزراء سيناقش العديد من الملفات المهمة خلال زيارته إلى واشنطن وأن أهم هذه الملفات هي الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية وتحقيق السيادة الكاملة».

وحسب تصريح الشمري، فإن «هناك ملفات تتعلق بالمال والاقتصاد سيتم مناقشتها ايضا خلال الزيارة» مؤكداً إن الزيارة المرتقبة «سترسم علاقة ما بعد انسحاب القوات الاجنبية، بين العراق والولايات المتحدة».

وعلى هذا الصعيد، رأى المحلل السياسي العراقي علي البيدر، أن أبرز الملفات التي سيحملها السوداني في حقيبته إلى واشنطن، من بينها «اتفاقية الاطار الاستراتيجي، والعلاقة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، ودعم التنمية في العراق، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في البناء وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية».

وأضاف أن السوداني «يسعى لخلق شراكة حقيقة مع الجانب الأمريكي الداعم للحكومة العراقية، وهو ما تؤكده السفيرة الأمريكية في بغداد إيلينا رومانسكي».