وزير: فرنسا لن تلغي استضافة مباراة مع إسرائيل بعد العنف في أمستردام

باريس: قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو اليوم الجمعة، إن فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، رغم العنف التي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام.

وذكر ريتايو في منشور على إكس: “فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية”.

ويتصاعد التوتر في فرنسا على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة. وفرنسا موطن كل من أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا. وأبلغت السلطات هذا العام عن زيادة في حوادث معاداة السامية.

وتخطط شرطة باريس لنشر أكثر من ألفي فرد أمن حول الاستاد الذي ستقام فيه المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكرت محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية. ومن المتوقع أيضا أن تفرض السلطات طوقا أمنيا أكبر من المعتاد.

وكان ريتايو قد قرر عقد اجتماع صباح اليوم الجمعة مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ونادي باريس سان جيرمان في أعقاب رفع لافتة عملاقة كتب عليها “فلسطين حرة” في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وبشأن الأحداث في العاصمة الهولندية، قال ناشطون على مواقع التواصل، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن قام مشجعو نادي “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي بتصرفات استفزازية، شملت نزع أعلام فلسطينية كانت معلقة على واجهات مبانٍ في أمستردام وتمزيقها، كما هتفوا بالموت للفلسطينيين والعرب.

ونتيجة لذلك، قام أشخاص بالهجوم على الإسرائيليين وضربهم في شوارع أمستردام، وأجبروا بعضهم على ترديد عبارة: “الحرية لفلسطين”.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى، استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهيرَ الهولندية في المدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

(وكالات)