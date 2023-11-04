وزير فرنسي سابق: نتنياهو هو المسؤول الأول عن الكارثة الحاصلة بسبب تحالفه مع اليمين الديني المتطرف

باريس- “القدس العربي”:

في مقال رأي بصحيفة “لوموند” الفرنسية، اقترح بيير ليلوش – وهو وزير الدولة للشؤون الأوروبية سابقاً في فرنسا (2009-2010) ثم التجارة الخارجية (2010-2012)، وكان أيضًا نائبًا برلمانيا عن باريس- إنشاء محمية مؤقتة في غزة تحت رعاية الأمم المتحدة والدول العربية.

وقال الوزير الفرنسي الأسبق في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي إنه كما حدث في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، فلا بد أن ننظر إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 باعتباره نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر. والآن تنفتح هوة جيوسياسية حقيقية أمام إسرائيل، ولكن أيضاً أمام المنطقة برمتها، وربما حتى أمام العالم أجمع. فالسابع من أكتوبر يتطلب القضاء التام على حماس ـ وهو الخيار الوحيد لوقف مثل هذه الهجمات بشكل نهائي. إلا أن هدف الحرب التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم التالي لعملية حماس، يشكل خطراً عسكرياً بقدر ما هو سياسي ــ أو باختصار، بعيد المنال، بحسب بيير ليلوش.

وتحدث الوزير الفرنسي الأسبق عن خطر نشوب حرب إقليمية، موضحا أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الصراع، لقي أكثر من تسعة آلاف من سكان غزة حتفهم، ودُمر القطاع. ومن جانبها، تواصل حماس إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل بشكل يومي. الفخ بكامل مفعوله.. والخطر الآن هو أن تمتد الحرب إلى 100 ألف مقاتل من حزب الله على الحدود الشمالية، وهم مقاتلون أكثر صلابة بسبب مشاركتهم في الحرب السورية، ومجهزون بـ 150 ألف صاروخ بالإضافة إلى دعم إيران لهم. ومع استمرار الصراع في غزة، يتزايد خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية كل يوم.

وهو تحول من شأنه أن يشمل أمريكا، الحاضرة منذ اليوم الأول للصراع: رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شاركا في اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي، وتتمركز قوات مشاة البحرية الأمريكية الآن بشكل دائم في إسرائيل، بينما تنتشر مجموعتان من حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، بدأ الإيرانيون بالفعل، عبر ميليشياتهم المنتشرة في العراق، في ضرب نحو 3400 جندي أمريكي منتشرين في العراق وسوريا، في حين اعترض الأمريكيون صواريخ إيرانية أطلقت من اليمن ضد إسرائيل.

ولكن إلى جانب خطر التصعيد العسكري الإقليمي يضاف أيضاً خطر الهزيمة السياسية الكبرى، سواء بالنسبة لإسرائيل أو لمؤيديها الغربيين، يقول بيير ليلوش، متحدثا عن المظاهرات في مختلف أنحاء العالم العربي الإسلامي، من تونس إلى تركيا، مروراً بالمغرب، والآن، من خلال الهجرة، في المدن الأوروبية ذاتها ـ حيث يعيش في أوروبا نحو ثلاثين مليون مسلم على أراضيها.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يواجه الغرب المنقسم بالفعل الحجة الصريحة المتمثلة في “الكيل بمكيالين”، والتي تتلخص في جوهرها في القول: “لقد حشدتم كرجل واحد ضد عدوان بوتين في أوكرانيا، والتزمتم بما يقرب من 200 مليار يورو من المساعدات العسكرية والمدنية” في عام واحد لصالح الأوكرانيين. والآن لا تفعلون شيئًا في غزة، مثل ماريوبول أو بوتشا”.

أوروبا غير مسموعة

واعتبر بيير ليلوش أن الخروج من هذه الكارثة يكون من خلال تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط، والتي قد تتدهور إلى المستوى النووي إذا وجدت إسرائيل نفسها تتعرض لهجوم من كل جانب. كما أن الحرب الباردة الجديدة بين أمريكا وروسيا والصين، تجعل أي عمل منسق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر من مجرد افتراض: على العكس من ذلك، لدى الروس والصينيين مصلحة كبيرة في تفاقم الانقسام الذي فتحته بالفعل الحرب في أوكرانيا بين الغرب والولايات المتحدة مع الجنوب العالمي. فأوروبا، المنقسمة، غير مسموعة. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية المحيطة بمحمود عباس، والتي فقدت مصداقيتها تماماً وأضعفها الفساد، فمن الممكن الإطاحة بها في أي وقت، بحسب بيير ليلوش.

وأخيرا، يقول بيير ليلوش، الوزير الفرنسي الأسبق، إن بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة، بسبب تحالفه مع اليمين الديني المتطرف المتعصب. وما يزال أكثر تصميما من أي وقت مضى على ضم الضفة الغربية بأكملها ووضع حد للفلسطينيين عسكريا.

ويأتي ذلك في نفس اللحظة التي يتعين فيها على حكومة إسرائيلية مسؤولة أن تقوم بتقييم الاضطرابات المستمرة، وتعلن التخلي عن الاستيطان وتقترح العودة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثين عاما، في أوسلو، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات.

فهل يتعين علينا بالتالي أن نذهب إلى حافة الهاوية ــ بما في ذلك هاوية الحرب النووية بين إسرائيل وإيران ــ حتى يتمكن الغربيون والروس والصينيون، بل وأيضاً العرب، من الجلوس أخيراً مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول طاولة واحدة؟ يتساءل الوزير الفرنسي الأسبق، قائلا إن البدء بالتفكير في فترة ما بعد الحرب يتطلب: أولاً، استبدال نظام حماس في غزة بمحمية مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة والدول العربية، تكون مسؤولة عن تجريد هذه الأراضي من السلاح وإعادة إعمارها – وبالتالي التحضير لعودتها إلى فلسطين المستقبل. دولة رسمت حدودها وعاصمتها في اتفاقيات أوسلو. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى حل نهائي وسلمي لمسألة حدود إسرائيل، مع اضطرار أغلبية السكان اليهود في الضفة الغربية إلى العودة إلى إسرائيل نفسها، في مقابل ضمانات أمنية قوية. هنا إذن هو الهدف، البديل الوحيد للهاوية المهددة. لم يبد الأمر عاجلاً على الإطلاق كأمر ضروري، ولكنه لم يبد أبدًا، للأسف، بعيدًا جدًا، يقول بيير ليلوش.