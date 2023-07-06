وزير فلسطيني: 429 منزلا ومنشأة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

رام الله: أعلن وزير فلسطيني ، اليوم الخميس، أن 429 منزلا ومنشأة تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة ، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن تكاليف إعادة الإعمار جراء الهجوم الإسرائيلي تقدر بمبلغ 12 مليون دولار.

وذكر زيارة أنه سيتم وضع جدول زمني لعملية إعادة الإعمار، موضحاً أن الطرق بما فيها البنية التحتية تحتاج إلى فترة زمنية قصيرة من أجل تأهيلها تصل كأقصى حد إلى ثلاثة أشهر، أما المباني فهي بحاجة إلى فترة زمنية أطول وقد تحتاج إلى ما يقارب 9 أشهر.

وأوضح أن المباني التي أزيلت بالكامل بلغ عددها أربعة مبان وتكلفة إعادة إعمارها 5ر1 مليون دولار، أما عدد المباني المتضررة بشكل متوسط أو كبير لكنها غير آيلة للسقوط فبلغت 25 مبنى، تكلفة إعادة إعمارها مليوني دولار.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تعرضت لأضرار جزئية، بلغ عددها 250 وحدة تكلفة إعمارها2.5 مليون دولار، بينما بلغ عدد المباني التجارية والخدماتية المتضررة 150 منشأة، بتكلفة خمسة ملايين دولار، فيما تكلفة إعادة إعمار مسجد فستكون قرابة المليون دولار ، بحسب زيارة.

وأوضح أنه تم تقسيم العمل إلى عدة مراحل، تبدأ بمرحلة “الإنقاذ” عبر فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المنشآت، وهي مستمرة وسيتم إنهاؤها بالكامل خلال أيام قليلة.

وبحسب الوزير الفلسطيني ، فإن “حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي على جنين كان ضخما، حيث تم تجريف طرقات بالكامل وبعض المباني آيلة للسقوط، والأنقاض تملأ الشوارع وتعيق الحركة”.

و استشهد 12 فلسطينيا بجانب مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

(وكالات)