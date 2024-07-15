سياسة | دولي

وزير مالية إسرائيل: لن أوافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين حتى لو أنهيت مسيرتي السياسية

15 - يوليو - 2024

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القدس: أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن رفضه إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الإثنين، عن سموتريتش وصفه إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بأنه “حدث رهيب وفظيع، ولن أوافق عليه، ويجب وضع خط أحمر”.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني.
وفي إشارة إلى صفقة تبادل أسرى سابقة، قال سموتريتش: “رأينا ما حدث في صفقة شاليط.. لقد أطلقنا سراح يحيى السنوار، ونرى ما حصلنا عليه”.
ومستنكرا، تساءل: “بأي منطق سنطلق سراح يحيى السنوار القادم، ونعرض آلافا أخرى من الإسرائيليين للخطر؟”.
وأضاف سموتريتش: “سأعارض ذلك، ولن أكون هناك حتى لو أنهيت مسيرتي السياسية”.
وتابع: “إذا لم تكن هناك خطوط حمراء، فليس لك الحق في الوجود بالسياسة”.
واعتبر أن “المؤسسة الأمنية قررت الذهاب إلى صفقة غير شرعية بأي ثمن، يتحدثون عن صفقة تعيد 20 مختطفا وتتخلى عن الباقين، وهذا سيوقف الحرب، لا توجد خطوط حمراء”.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وتؤكد حماس جاهزيتها لـ”التعامل بإيجابية مع أي صفقة تؤمن وقف إطلاق نار دائما، وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لفلسطينيي القطاع”، إلا أن جهود الوساطة تواجه عقبات جراء إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على عدم وقف الحرب.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 9:27 ص

    الله يقصف عمرك بحق دماء أطفال ونساء غزة العزة التي سفكتموها هذي شهور وشهور وشهور عليكم اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 9:28 ص

    جينات الصهيونية الفاشية الحقيرة النتنة موروثة من النازية الأوربية المقيتة، ولكن هيهات هيهات هيهات لن يدوم لكم الأمر طويلا يا لصوص أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

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  3. يقول abuelabed.:
    يوليو 15, 2024 الساعة 9:29 ص

    لا أحد يريد رؤيتك والجميع يتمنى ان لا نراك ولا نريد رؤية قتلة الاطفال والنساء والشيوخ أيها الجبان.

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