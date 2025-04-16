وزير مغربي: الأمطار الأخيرة وفّرت احتياجات مياه الشرب لسنة ونصف 

الرباط: أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد، ضمنت توفير سنة ونصف على الأقل من احتياجات الماء الصالح للشرب.

وقال في كلمة، الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين في الرباط، إنه “تم ضمان سنة ونصف على الأقل من الماء الصالح للشرب”، مضيفا أن “التخوف من توفير الماء الشروب خلال صيف هذا العام أصبح متجاوزا في مختلف مناطق البلاد”.

وبحسب الوزير المغربي، فإن معدل ملء السدود بلغ حتى اليوم 49,44 بالمئة، بفضل التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح الوزير أن بلاده انتقلت من حالة “إجهاد مائي حاد” إلى “إجهاد مائي طفيف”، حيث لا تزال التساقطات المطرية أقل بنسبة 25 في المئة مقارنة مع المعدلات المطرية العادية.

ويأتي هذا التحسن بعد موجة من الجفاف استمرت لعدة سنوات، إذ سجل المغرب عامه السابع على التوالي من انخفاض معدل الهطولات المطرية، مما أثر سلباً على القطاع الزراعي وموارد المياه في البلاد.

وتشهد عدة مناطق في المغرب منذ أيام أمطارا غزيرة، ساهمت في إنعاش مخزون السدود بالبلاد، في ظل تحديات ندرة المياه التي تعود إلى تراجع معدلات الأمطار خلال السنوات الماضية، وما ترتب على ذلك من مخاطر تهدد القطاع الزراعي.

واعتمد المغرب منذ عقود على السدود ضمن إستراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه.

ويوجد في المملكة 149 سدا كبيرا، تساعد على تخزين الماء وسقي مساحات واسعة من الحقول، فضلا عن توفير الماء الصالح للشرب وتوليد الكهرباء.

(الأناضول)