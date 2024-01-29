وزير مغربي سابق يدعو إلى جمع تبرعات مالية من أجل فلسطين- (تدوينة)

الرباط ـ “القدس العربي”:

دعا وزير مغربي سابق إلى جمع التبرعات المالية من أجل الفلسطينيين الذين يعانون حاليا من حرب الإبادة الإسرائيلية. وطالب بتخصيص صندوق لهذا الغرض يتبرع فيه المواطنون شهريا حسب الاستطاعة من دولار واحد إلى 10 دولارات.

وكتب عزيز الرباح، الذي تولى ثلاث حقائب وزارية خلال الحكومة السابقة، على “الفيسبوك” تدوينة جاء فيها “غزة الجريحة. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما قال ربنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.” وأضاف “نحن كلنا عاجزون (مسؤولون ومواطنون) لن نجد جوابا أمام ربنا عندما نسأل عن ذلك.”

وتابع “أتأسف عن حالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله.” ثم قدم الاقتراح التالي “إذا خصصنا دولارا واحدا إلى عشرة كل شهر لفلسطين ولكل المظلومين واللاجئين من إخواننا وأخواتنا، على الأقل يكون ذلك عذرا وشفيعا لنا يوم نلقى الله.”

وختم الرباح تدوينته قائلا “أؤمن أن المغرب يمكنه أن يحتضن صندوقا خاصا بذلك. ولن يخيبه الله عز وجل.”

وعزيز الرباح عمل رئيسا للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة القريبة من العاصمة الرباط، كما تولى 3 حقائب خلال رئاسة حزب “العدالة والتنمية” للحكومة المغربية، هي حقيبة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من 2012 إلى 2017، ثم حقيبة الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من 2017 إلى 2019، وبعدها حقيبة الطاقة والمعادن والبيئة من 2019 إلى 2021.