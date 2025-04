وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن البدء في البحث عن وزير دفاع جديد.. والبيت الأبيض ينفي

“القدس العربي”: قالت محطة إن.بي.آر الإذاعية الأمريكية نقلا عن مسؤول لم تسمه اليوم الاثنين إن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم مارس/ آذار على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبر مجموعة تراسل.

وسارع البيت الأبيض إلى نفي المعلومات، واصفا إياها بـ”أخبار زائفة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن تقرير إن.بي.آر غير صحيح.

وكتبت المتحدثة على منصة إكس “مثلما قال الرئيس (دونالد ترامب) صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة”.

This ⁦@NPR⁩ story is total FAKE NEWS based on one anonymous source who clearly has no idea what they are talking about.

As the President said this morning, he stands strongly behind ⁦@SecDef⁩. https://t.co/5Npig8968v

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 21, 2025