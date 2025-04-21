وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن البدء في البحث عن وزير دفاع جديد.. والبيت الأبيض ينفي

“القدس العربي”: قالت محطة إن.بي.آر الإذاعية الأمريكية نقلا عن مسؤول لم تسمه اليوم الاثنين إن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم مارس/ آذار على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبر مجموعة تراسل.

وسارع البيت الأبيض إلى نفي المعلومات، واصفا إياها بـ”أخبار زائفة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن تقرير إن.بي.آر غير صحيح.

وكتبت المتحدثة على منصة إكس “مثلما قال الرئيس (دونالد ترامب) صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة”.

This ⁦@NPR⁩ story is total FAKE NEWS based on one anonymous source who clearly has no idea what they are talking about. As the President said this morning, he stands strongly behind ⁦@SecDef⁩. https://t.co/5Npig8968v — Karoline Leavitt (@PressSec) April 21, 2025

وكان هيغسيث قد نفى، الإثنين، بدعم من البيت الأبيض، فضيحة أخرى تتعلق بمشاركته معلومات حول ضربات جوّية على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق “سيغنال” ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

وقال هيغسيث في البيت الأبيض “هذا ما تفعله وسائل الإعلام. تأخذ مصادر مجهولة من موظفين سابقين ساخطين، ثم تحاول النيل من الناس وتشويه سمعتهم”، مضيفا “هذا لن يجدي معي”.

ويطال هيغسيث، مقدم البرنامج السابق في محطة “فوكس نيوز”، تحقيق داخلي في البنتاغون بعد مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل “سيغنال” في 15 آذار/مارس في محادثة شملت صحافيا في مجلة “ذي أتلانتيك” يبدو أنه أشرك في الدردشة من طريق الخطأ.

ويواجه هيغسيث انتقادات متزايدة مع نشر ثلاثة من موظفيه السابقين رسالة نددوا فيها بطردهم.

والأسبوع الماضي، علّقت مهام ثلاثة مسؤولين كبار في البنتاغون إثر تسريبات لم تحدد طبيعتها.

ورأى عدد من المشرعين الديموقراطيين أن الوقت حان لرحيل هيغسيث.

(وكالات)