سياسة | دولي

وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال زيارته للشرق الأوسط

منذ 22 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط.

وبحسب التقارير، يُرجّح أن يتم الإعلان خلال قمة سعودية- أمريكية تُعقد في الرياض، حيث تشمل الجولة كذلك قطر والإمارات، في إطار تحرك دبلوماسي واسع النطاق.

وكان ترامب قد صرّح، قبل أيام، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأنه “سيكون هناك إعلان مهم جدًا قريبًا”، بينما ألمح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى “أخبار سارة جدًا” سيتم الكشف عنها قريبًا.

وتضيف المصادر أن الرئيس الأمريكي ينوي أيضًا إعلان رزمة اتفاقات إستراتيجية تشمل صفقات عسكرية وتجارية ضخمة، من بينها معاهدات أمنية، وعقود توريد أسلحة وتكنولوجيا متقدمة، إضافة إلى اتفاق تعاون نووي مرتقب مع بعض دول المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط ترقّب لمواقف الإدارة الأمريكية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء المتغيرات الإقليمية.

(وكالات)

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  1. يقول محمد رائد الدوحة:
    مايو 10, 2025 الساعة 11:49 ص

    هذا مجرد فخ لتجريد السعودية من اموالها

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مايو 10, 2025 الساعة 12:35 م

      صحيح جدا جداولكن ابن سلمان داهية العرب لن يغتر بوعود ترامب المتصهين الأرعن المجنون سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🌪️

  2. يقول صقر قريش:
    مايو 10, 2025 الساعة 11:50 ص

    لا هادي تخينة. تخنتوها!
    ترمب لم يغسل يديه بعد من الدم الفلسطيني

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  3. يقول كريم علي:
    مايو 10, 2025 الساعة 11:52 ص

    مصلحة امريكا، الغرب والشرق هي مع العرب، اهل الارض والتاريخ، وليس مع الغزاة المحتلين.
    هذه حقيقة بسيطة وقابلة للنشر والتصديق، لكننا اخفقنا في تسويقها في مواجهة الدعاية الاعلامية الصهيونية الكاذبة.

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  4. يقول أنا وحدي:
    مايو 10, 2025 الساعة 12:02 م

    إذا كان هذا الكلام صحيح،الله يحيك…. برافو

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  5. يقول أنا وحدي:
    مايو 10, 2025 الساعة 12:26 م

    تمام

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  6. يقول أنا وحدي:
    مايو 10, 2025 الساعة 12:30 م

    عادة ،يجب على بقية كل الدول في الأمم المتحدة الإعتراف بدولة فلسطين! آن أوان!

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