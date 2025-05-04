سقوط صاروخ أطلق من اليمن في مطار بن غوريون الإسرائيلي- (فيديوهات)

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سقوط صاروخ قال إنه أُطلق من اليمن في مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عددا من الإصابات.

وقال الجيش في بيان مقتضب على “إكس”: “تم رصد سقوط صاروخ في منطقة مطار بن غوريون، والحادث قيد التحقيق”.

وأوضح أن سقوط الصاروخ جاء بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل، وبعد عدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي جرى إطلاقه من اليمن.

كما أعلنت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، “إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3″، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأوضحت في بيان لاحقا أن “3 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط الصاروخ الذي خلف انفجارا هائلا”.

وأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان نقله التلفزيون اليوم الأحد، مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون.

وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.

توثيق | سقوط الصاروخ اليمين في مطار بن غوريون إثر فشل محاولات اعتراضه pic.twitter.com/cSXMcjSWKJ — موقع عرب 48 (@arab48website) May 4, 2025

من جديد.. اليمن تضرب قلب الاحتلال دفاعاً عن فلسطين وغزة ورفضاً لحرب الإبادة والحصار. pic.twitter.com/YDTiqlKAAJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2025

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لإذاعة الجيش: “منظومتا الدفاع الجوي الإسرائيلية حيتس والأمريكية ثاد حاولتا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن لكنهما فشلتا”.

وفرّ ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان) والقدس ومستوطنات بالضفة الغربية، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

كما توقفت حركة هبوط وإقلاع الطائرات في المطار الإسرائيلي بعد إطلاق الصاروخ، واضطرت طائرات كانت تهم بالهبوط إلى الدوران في الجو، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن “دخانا كثيفا شوهد يتصاعد من منطقة مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ”.

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه قوله: “هذا أول صاروخ نفشل في اعتراضه منذ استئناف القتال بقطاع غزة”.

وأفادت هيئة البث الرسمية بتعليق حركة القطارات “مؤقتا” في محطة مطار بن غوريون وفي الخطوط المتجهة إلى القدس وموديعين، بعد سقوط الصاروخ.

فيما ناشدت الشرطة الإسرائيلية المواطنين بعدم الاقتراب من منطقة المطار.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد بالرد “بسبعة أضعاف” على سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.

وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب: “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”.

وتعليقا على الحادثة، قال بيني غانتس، رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض، في تدوينة على منصة “إكس”: “إيران هي التي تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها”.

وأضاف أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يقابل بـ”رد حاد في طهران”.

ونقلت القناة 12 عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله معلقا على الحادثة: “من يؤذينا سنؤذيه أضعافا مضاعفة”.

(وكالات)