وسائل إعلام: إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

القدس المحتلة: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي قالت إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها للقضاء على ما تبقى من كتائب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة جيروزالم بوست، وهي واحدة من الصحف التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي.

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصا، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مرارا وتكرارا إلى خطط لغزو رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.

ويقول الجيش إن أربع كتائب تابعة لحماس لا تزال موجودة في رفح، بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة. وقالت إسرائيل في السابق إن كتائب حماس تضم حوالي 1000 مقاتل في كل منها.

وأثارت خطط مهاجمة رفح تنديدات على نطاق واسع، حتى أن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، حذرت نتنياهو من أن إسرائيل ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدما في ذلك.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(وكالات)