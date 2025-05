الجيش الإسرائيلي يعلن “تنفيذ ضربات دقيقة” على أهداف عسكرية في إيران.. وطهران تقول إنها “تصدت” للهجوم- (فيديوهات)

طهران- تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، إنه بدأ شن هجوم ضد “أهداف عسكرية” في إيران، بعد وقت وجيز من حديث إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.

وأفاد الجيش في بيان بأنه “يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”، على حد قوله.

وأردف أنه يجري “تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية”.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه في منصة (إكس): “جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء الموجة الثانية من الضربات التي ينفذها سلاح الجو.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن موجة ثانية من الهجمات على إيران، وسماع دوي انفجارات في شيراز.

وقالت القناة إن “الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عشرات الأهداف الاستراتيجية خلال الساعات الأخيرة في الأراضي الإيرانية”.

وأضافت القناة أن الهجمات “ركزت على منشآت عسكرية إيرانية رئيسة”.

وأوضحت أنه “كان من بين الأهداف مصانع صواريخ، ومرافق تطوير وإنتاج طائرات بدون طيار، وقواعد إطلاق صواريخ الباليستية”، دون توضيح مواقعها في إيران.

و”الصورة الكاملة للحالة لن تتضح إلا في الساعات القادمة، عندما ترد تقارير أكثر دقة من مختلف المناطق التي تعرضت للهجوم”، بحسب القناة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني مقتل عسكريين اثنين في الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد، فجر السبت، وفق إعلام محلي.

ولاحقا، ذكرت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري، أن “الجيش الإيراني أفاد بمقتل عسكريين اثنين في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم”.

وقال الجيش، في بيان، إن “اثنين من عسكرييه قتلا أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، وذلك تضحية في سبيل الدفاع عن أمن ومصالح إيران ومنع المساس بالشعب”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم إعلان مزيد من المعلومات قريبا”، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفجر السبت، أعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت “أضرار محدودة” في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.

كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن جعفر يازرلو قوله: “سيتم إبلاغ المسافرين الذين قاموا بشراء التذاكر باستئناف الرحلات عبر شركات الطيران” في وقت لاحق.

وكشفت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية أن إسرائيل استهدفت عددا من القواعد العسكرية غرب العاصمة طهران وجنوب غربها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن دوي عدد من الانفجارات القوية سُمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة، وأضافت أن السبب لا يزال غير معلوم.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الانفجارات القوية سُمعت في أنحاء طهران، ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.

