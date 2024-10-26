الجيش الإسرائيلي يعلن “تنفيذ ضربات دقيقة” على أهداف عسكرية في إيران.. وطهران تقول إنها “تصدت” للهجوم- (فيديوهات)

طهران- تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، إنه بدأ شن هجوم ضد “أهداف عسكرية” في إيران، بعد وقت وجيز من حديث إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.
وأفاد الجيش في بيان بأنه “يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”، على حد قوله.
وأردف أنه يجري “تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية”.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/oXq78t6QEO
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 25, 2024
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه في منصة (إكس): “جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء الموجة الثانية من الضربات التي ينفذها سلاح الجو.
عاجل
الآن إسرائيل شنت ضربات على مواقع في #إيران ويبدو ان إننا سنشهد حرب واسعة، الرد الإيراني سيكون ليس على إسرائيل لوحدها، بل كذلك سيتم استهداف كل من تورط معها، وبالتحديد الإمارات التي تتحدث أنباء الآن ان هناك صواريخ إسرائيلية انطلقت من قواعد عسكرية في الإمارات. pic.twitter.com/RsC4uowvyh
— 🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪 (@Yamene11) October 25, 2024
وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن موجة ثانية من الهجمات على إيران، وسماع دوي انفجارات في شيراز.
وقالت القناة إن “الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عشرات الأهداف الاستراتيجية خلال الساعات الأخيرة في الأراضي الإيرانية”.
وأضافت القناة أن الهجمات “ركزت على منشآت عسكرية إيرانية رئيسة”.
وأوضحت أنه “كان من بين الأهداف مصانع صواريخ، ومرافق تطوير وإنتاج طائرات بدون طيار، وقواعد إطلاق صواريخ الباليستية”، دون توضيح مواقعها في إيران.
و”الصورة الكاملة للحالة لن تتضح إلا في الساعات القادمة، عندما ترد تقارير أكثر دقة من مختلف المناطق التي تعرضت للهجوم”، بحسب القناة.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.
من جانبه، أعلن الجيش الإيراني مقتل عسكريين اثنين في الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد، فجر السبت، وفق إعلام محلي.
ولاحقا، ذكرت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري، أن “الجيش الإيراني أفاد بمقتل عسكريين اثنين في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم”.
وقال الجيش، في بيان، إن “اثنين من عسكرييه قتلا أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، وذلك تضحية في سبيل الدفاع عن أمن ومصالح إيران ومنع المساس بالشعب”.
ولفت البيان إلى أنه “سيتم إعلان مزيد من المعلومات قريبا”، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وفجر السبت، أعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.
وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت “أضرار محدودة” في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.
كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن جعفر يازرلو قوله: “سيتم إبلاغ المسافرين الذين قاموا بشراء التذاكر باستئناف الرحلات عبر شركات الطيران” في وقت لاحق.
وكشفت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية أن إسرائيل استهدفت عددا من القواعد العسكرية غرب العاصمة طهران وجنوب غربها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن دوي عدد من الانفجارات القوية سُمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة، وأضافت أن السبب لا يزال غير معلوم.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الانفجارات القوية سُمعت في أنحاء طهران، ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.
Tehran after what’s expected to be the first wave of Israeli attacks pic.twitter.com/Du5fnPreWL
— Hassan I. Hassan (@hxhassan) October 25, 2024
وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي طهران السبت من أنها “ستدفع ثمنا باهظا” إذا بدأت جولة جديدة من التصعيد، بعدما نفّذت إسرائيل ضربات جوية في إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري “إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء بجولة جديدة من التصعيد، سنكون ملزمين الرد. رسالتنا واضحة: كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة لتصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا”.
وقالت صحيفة إسرائيل هايوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، موجودان في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش بدء ضرب أهداف في إيران.
و ذكرت قناتا (إن بي سي) و(إيه بي سي) الإخباريتان الأمريكيتان نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تشمل منشآت نووية أو حقول نفط إيرانية، وأنها ركزت على أهداف عسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب الهجوم على إيران.
⚡️BREAKING:
Israel is currently attacking Tehran, Iran.
Israeli Broadcasting Authority: Israel’s attack on Iran started. pic.twitter.com/lRosKRsmIf
— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 25, 2024
وأكدت قناة فوكس نيوز الجمعة أنه تم إخطار البيت الأبيض قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.
وقال مسؤول أمريكي إنّ الولايات المتحدة لا تشارك في العملية الإسرائيلية.
وذكرت قناة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الرئيس جو بايدن عاد إلى واشنطن لمتابعة التطورات عن كثب.
وقال مسؤول أمريكي إنه جرى إطلاع نائبة الرئيس كامالا هاريس على ضربات إسرائيل ضد أهداف عسكرية في إيران.
🟥 الآن | اصوات المضادات الجوية وهي تتصدى لأهداف العدو الاسرائيلي شرق طهران pic.twitter.com/XKG3g9eqO5
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 26, 2024
في السياق، حضت الولايات المتحدة إيران السبت على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف بعدما شنت إسرائيل ضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي واسع شنته طهران مطلع الشهر.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت “نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد”.
وأضاف أن “ردهم (الإسرائيليون) كان دفاعا عن النفس وقد تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرا على أهداف عسكرية خلافا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادا للسكان”.
وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية، مؤكدا أن “هدفنا هو في تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض عملوا مع “الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على القيام برد محدد الأهداف ومتناسب مع خطر متدن لإلحاق أضرار مدنية”.
وقال المسؤول لصحافيين “ويبدو أن هذا ما حصل بالتحديد مما يظهر هذا المساء”.
وأكد أن الرئيس بايدن شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “تصميم رد يسهم في ردع المزيد من الهجمات على إسرائيل مع خفضه مخاطر تصعيد إضافي، وهذا هو هدفنا”.
وقد عزز الجيش الأمريكي قواته في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، استعدادا للهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الهدف هو ردع إيران عن الرد ومساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجوم صاروخي إيراني آخر.
وكان بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، قد قررا نشر نظام الدفاع الصاروخي ثاد في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.
وهذا يعني أن الجنود الأمريكيين يمكن أن يشاركوا بشكل نشط في القتال بين إسرائيل وإيران.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، قبل ساعات من الضربة الإسرائيلية، أن طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من السرب المقاتل 480 المتمركز في قاعدة سبانجداهليم الجوية في ألمانيا، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إنّ إيران متأهبة للرد على العدوان الإسرائيلي.
ونقلت عن المصادر قولها “مما لا شك فيه أن إسرائيل ستواجه ردا متناسبا على أي فعل تقترفه”.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن إيران سترد عسكريا، لكنهم يأملون أن يكون الرد محدودا، ويسمح للخصمين بكسر دائرة الانتقام.
وتخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن يؤدي أي رد فعل إيراني كبير إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.
في السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت أنه يجب على إيران عدم الرد على الضربات التي نفذتها إسرائيل فجرا على أهداف عسكرية في الجمهورية الإسلامية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر.
وقال ستارمر متحدثا خلال مؤتمر صحافي عقده خلال قمة الكومنولث في ساموا، “علينا أن نكون واضحين للغاية بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحض جميع الأطراف على ضبط النفس، ولذلك أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، يجب على إيران عدم الرد”.
وتابع “سنواصل العمل مع حلفائنا لخفض التصعيد في المنطقة”، في وقت تخوض إسرائيل حربين مع حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان.
وأكد ستارمر أن “هذه رسائل مهمة فعلا بشأن خفض التصعيد، أعتقد أنه من المهم جدا أن يسمعها الجميع في هذه اللحظة من الزمن”.
(وكالات)
هل عرفتم الأن ياسادة ياكرام لماذا جاء وزير الخارجية الأمريكي بلنكن في زيارة للمنطقة في الأيام القليلة الماضية وادعى أنه جاء ليستأنف المفاوضات سعياً لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان!
كان هناك تنسيق واضح بين ايران واسرائيل مؤخرا
بخصوص استمرار القتال في لبنان.. ضد الضغط الدولي..
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استنتجنا بعده أن ضربة الرد ستكون ايضا مثفق عليها…
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لكن هذه الضربة لا علاقة لها ببرنامج تقزيم ايران الآتي
بعد الانتخابات الامريكية.. والدي سيستمر مدة سنوات على ما يبدو .
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في النهاية.. امريكا قالت بالواضح لاسرائيل لا تقومي
بحماقة تخلط الاوراق في الانتخابات. واسرائيل
استجابت على الفور…
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هذا وقد يكون هناك مستجدات.. كأن تستجيب ايران
للغرب وتبيع جميع ادرعها لتفلت بجلدتها.. وهذا
مرجح بقوة.. سوى اذا ايقنت انه ما فيش فايدة.
لأن الغرب على ما يبدو قرر حل مشكلة ايرات من الاساس..
لأنه لم يعود لدورها التخريبي نتائج ايجابية في المنطقة
خصوصا ان الدول العربية اتجهت بالواضح الى تحالفات
متعددة آخرها وجود مصر والسعودية والامارات في البريكس.
البريكس التي تحضر ضربة موجعة للدولار..
والمساس بالدولار يهدد فعليا امريكا في العمق..
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خلونا نتابع المسلسل 😀
هون عليك Take it easy يارجل قل كان تنسيق مابين امريكا و ايران وخاصة بعد وصول الدرون الايراني إلى غرفة النوم للمجرم نتانياهو
من اهم ما يميز دول التطبيع هو الحماسة الزائدة والتطرف في توقعاتهم. فقد تحمسوا في تصديق امريكا ان عدوهم اللدود هو ايران وان امريكا ستساعدهم في القضاء عليها، وبعدها توالت صفقات الاسلحة بترليونات الدولارات ليتم تكديسها واعادة شراء اكوام اخرى كل عام بحجة الاستعداد لهزيمة ايران، وما ان اندلعت مواجهة بين الحوثي وهذه الدول ظهر عجزهم عن مجابهة اصغر حلفاء ايران، ولكنهم لم يلحظوا انه لو تم القضاء على ايران فكيف يمكن اقناعهم بشراء مزيد من الاسلحة وتمكين مصانع امريكا من الدوران. واستخدمت امريكا معهم نفس المنطق لجرهم لرذيلة التطبيع مع الكيان والذي بالغوا ايضا في حبه لدرجة معاداة شعوبهم. لقد ادى تطرفهم وحماستهم في توقعاتهم الى خيبة امل من امريكا: كيف لامريكا واسرائيل بعد ان نيمتنا في الفراش مع الكيان ان تنسق مع ايران؟؟ هذه خيانة لا يجب ان تمر
ما رأيكم ان تأخذوا مسافة من اللوحة.. كي ترونها كاملة..
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تعالوا لنتابع المسلسل بكل اريحية cooool.. كي ربما نرى موقع العرب من الاعراب..
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ولا مجال لتفسير ارائي بالتمني.. بمعنى ان ترون في آرائي ما تتمنوه ان يكون فيها.. لأنه غير موجود.. ببساطة.
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اعرف انه من الصعب مهاجمة آرائي بالطرق البسيطة الفاعلة مع الكثير .. التخوين.. التطبيع.. التهليل لاسرائيل.. او لامريكا..
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لأن كل هذا غير موجود.. بل تحليل منطقي متجرد.. وهنا مشكلة البعض.. يلقون باوصاف تبقى نشازا عرمرم..
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ولينتبه البعض.. اذا ارادوا مهاجمة مصداقية آرائي.. فهم ينتجون العكس..
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ربما تبقى آرائي رقما صعبا يستوجب طرقا مبتكرة ذكية جدا للنيل منها.. والنتيجة غير مضمونة.. لانني حينها سأتفاعل.. 😉
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الى ذلك الحين.. good kuck..
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شيئ من الموضوعية فقط.. رجاء..
حق الرد من فضلكم على هذه الاتهامات المبطنة.. وشكرا لكم.
يبدو ان دول التطبيع لا يمكن اقناعها ان هناك دول وقوى شريفة، فعقلهم مبني على انه لا راد لقضاء امريكا واسرائيل. وهم لا يسألون انفسهم لماذا تعرض ايران نفسها لعقوبات لمدة نصف قرن ويتم شيطنتها ومحاربتها، في الوقت الذي يمكنها وبجرة قلم ان تكون سيدة الاقليم لو اتبعت نهج ممالك التطبيع، ولنا في تاريخها زمن الشاه مثالا. كان الشاه حليف اسرائيل وامريكا الاقرب وكانت ايران توازي اسرائيل في اهميتها عند امريكا وكانت تحتل جزر العرب وتسمي خليجهم بالفارسي وكان العربان يبتسمون ويقولون للشاه سمعا وطاعة. وان اسرائيل لا ينبغي لاحد ان يجابهها. ولو تسرب عكس ذلك الى تفكيرهم لسقطت الكثير من الحجج التي استخدمتها امريكا لاقناعهم برذيلة التطبيع. وبعدها سيسألون انفسهم كيف لهذا الكيان ان يحمي عروشنا اذا كان هناك من يتحداه ولا يؤمن بسطوته؟؟؟ كيف لهذا الكيان ان يبيعنا وهم قوته المطلقة وهناك تنظيمات مرغت انفه يالتراب؟؟ هو كيان فقط يبطش بالمدنيين شأنه شأن الدعم السريع، وحفتر، ومينمار، فلماذا نعتقد بقوته اذا لم يتمكن من حماية غرفة نوم رئيس وزرائه، او قاعة طعام ضباطه؟؟ لا يمكن ان يصدقوا ان هذا الكيان يمكن ان يجابهه احد، والا لانهارت اهم الاسباب التي دفعت بهم لمستنقع التطبيع.
تصحيح .. good luck .
سأتفاعل معك ومن خلالك كل من يستعمل خطاب التخوين لصالح ايران
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اراك تسأل ” وهم لا يسألون انفسهم لماذا تعرض ايران نفسها لعقوبات لمدة نصف قرن ويتم شيطنتها ومحاربتها،”
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يبدو انك شخصك الكريم وحيدا في عدم ادراك الامر وايجاد جوابا تجد فيه تفسيرا لاجرام ايران في ابرعة دول عربية
وحتى لماذا ساندت امريكا ايران في تغلغلها في المنطقة..
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اراك الشخص الوحيد الدي يريد ان يبيع لنا صبر ايران على العقوبات على انه تضحية من اجل سواد عيون غزة مثلا.
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اليك اللوحة كاملة..
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ايران ليست دولة عادية.. بل هي مبنية على تصدير الثورة الاسلامية للعالم الاسلامي كله.. وادواتها هي الميليشيات الشيعية
وآخر انتاجاتها هي المليشيات اليزيدية والفاطمية الجاهزتان للتدخل في افغانستان والباكستان حين تحين الفرصة كما حدث باربعة دول عربية.
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مبدأ تصدير الثورة هو في دستور ايران.. في فقرات تتحدث عن ولاية الفقيه للعالم الاسلامي كله.
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في النهاية مشروع ايران في العالم الاسلامي هو احياء الامبراطورية الفارسية بلون ديني فقط. بل ربما اشد بطشا لانه سيملك مفاتيح الجنة والنار.
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يتبع رجاء 1
في المشهد نجد الصراع بين امريكا والصين.. والصين لها مشروع طريق الحرير الدي يهدد الغرب في العمق.
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الغرب لا يسطيع ايقاف طريق الحرير.. وجد حلا لتعطيله وانشاء مشروع منافس له مع الهند وهذا لا يهمنا الآن
بل يهمنا فقط عملية تعطيل مشروع طريق الحرير.. بقلاقل وفوضى في طريقه في الشرق الاوسط.
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هنا يحتاج الغرب لارنب في المنطفة يصدر الفوضى.. وقد اختار الغرب ايران.
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هنا يلتقي الامر بمشروع ايران تصدير الثورة.. ايران رأت في الامر فرصة العمر.. تصدير الثورة بموافقة ومساندة امريكا.
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اليس هذا شيئ جميل ولا في الخيال
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وهكذا بدأت الحدوثة.. حدوثة تعاون خفي معلن بين امريكا وايران
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في النهاية ايران وجدت فرصة لمشروعها الضخم .. وهنا بالمقارنة سوف نرى ان الصبر على العقوبات هو ثمن بخس مقارنة بالهدف العضيم.. احياء الامبراطورية الفارسية
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يتبع رجاء 2
لا أدري ما محل الكلام عن التطبيع هنا ممن نسي أن الحرب الأهلية أو الثروة المباركة ضد القذافي رحمه الله..قادها بيرنارد ليفي…الذي كان يسمى رسمياً وعلى صفحات الصحف بالسيد بيرنار..ولا أعتقد أنه نسي كيف عمت الاحتفالات طهران ومدن إيران عندما أعلن خبر مقتل القذافي على يد المخابرات الفرنسية تحت إشراف مباشر من الصهيوني ساركوزي…ولعله لم ينسى كيف كانت الطائرات الأمريكية والبريطانية التي قصفت ليبيا تحت تصفيق من يتكلم الآن عن التطبيع.. تقصف العراقيين ليل نهار…بدون تمييز.. إلى درجة قتل ألف طفل بريئ في ملجأ السالمية..بينما نجد الآن بني صهيون يقصفون بعد الاشعار والإعلام… وطمأنة الملالي بأنها لن تصيبهم ولن تمس مصالحهم وعشيرتهم…بينما ينزل القصف على رؤوس سكان غزة ولبنان بلا هوادة وبهمجية فاقت كل الهمجيات..
والله فلم كوميدي بايخ على حد قول اخوتنا في مصر كفى استخفافا بعقول العرب قلناها مرارا وتكرارا اسرائيل ايران وجهان ظروريان للغرب في المنطقة لتحجيم الدول العربية وخاصة السعوديه والامارات
يعني انت شايف انه تحجيم الامارات يحتاج لحلف يضم امريكا واسرائيل وايران؟؟ بعدين لماذا يتم تحجيم دور الامارات؟؟ اشعرتنا وكأن الامارات تلعب دورا ثوريا ضد مصالح امريكا والغرب
الهدف الإسرائيلي من هذا العدوان هو أن تبقى يدها العليا وسيدة في المنطقة وبأنها رادع لإيران وحامية كل نظام معادي لإيران. كان القادة الإيرانيين أن أعلنوا بصراحة وهددوا إسرائيل بأن أي عدوان جديد على إيران سوف يقابل برد حاسم وقاسي
الهجوم الإسرائيلي كان بسلاح الجو حوالي ماية طائره ، على عدة مواقع. وقطاعات متفرقه الدفاعات الجوية الإيرانية. كانت على اهبة. الاستعداد. القصوى منذ عدة أسابيع ،لكنها لم تستطع إسقاط اية طائره ، سابقا كان الإيرانيون يتغنون ويدبكون ان لديهم أنظمة دفاع جوي متطوره تحاكي منظومة S400 الروسيه ؟ اشهد يازمن. اشهد؟
لكن لماذا العقوبات..
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لانه ببساطة الغرب ايضا ذكي.. وقد وضع ايران في كماشة كي لا تفلت من قبضته
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تجدر الاشارة ان اوباما رفع العقوبات وطلب من ايران التعاون اكثر للتقليل من توسع الصين
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ايران لم تفعل كما ينبغي.. فاتى ترامب فالغى الاثفاق وارجع بعض العقوبات
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الامر الآن تغير.. وخلقت ايران بذكاء تهديدا حقيقيا للغرب في شخص اسرائيل كي تساوم على نهاية اللعبة مع الغرب.. لكي تكمل المشروع لصالحها فقط..
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نحن الآن نعيش صراع ارادات بين الغرب وايران في هذه النقطة بالتحديد
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وما حزب الله ولا دمار لبنان ولا الحوتيين .. ولا كل ما يجري سوى تمضهرات لهذا الصراع.. مجرد تفاصيل.. للاسف..
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هنا قد نحتاج لمجهر كي نرى العرب في اللوحة.. هل تراهم انت.. اين هم..
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انتهى شكرا 3
ايران ليست دولة منبطحة متطبعة مستسلمة فاشلة تعيش على المنح والمعونات والتسول والقروض, ايران ستبقى قوية و ستبقى شوكة في خلق امريكا و الكيان الصهيونى المارق واذناب التطبيع .
ربما ستبقى كما قلت.. لكن لمصلحتها.. على حساب العرب.. ولكم واااااسع النظر..