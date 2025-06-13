إيران تسقط مُسيرة إسرائيلية قرب منشأة فوردو النووية وتفعيل الدفاع الجوي في وسط طهران- (فيديو)

طهران: ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو النووية.

وأفاد موقع إخباري إيراني مقرب من الحكومة بأنه تم سماع دوي انفجارين قرب موقع فوردو النووي تحت الأرض.

ومن ناحية أخرى سُمع دوي انفجارات جديدة غربي العاصمة طهران مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وبحسب مشاهد نشرتها وسائل إعلام إيرانية، بعد ظهر الجمعة، وقعت انفجارات عنيفة غربي طهران، دون أنباء عن وقوع إصابات.

تفعيل الدفاع الجوي في وسط طهران

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدفاعات الجوية جرى تفعيلها مساء اليوم الجمعة في وسط طهران، حيث يقع مجمع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي والمكتب الرئاسي.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجمات على العاصمة الإيرانية طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يحدث أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر حاتم الأنبياء المركزي غلام علي رشيد، وقائد سلاح الجو بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، و6 علماء نوويين.

وذكرت تقارير أن 78 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فقدوا حياتهم وأصيب 329 شخصا خلال الهجمات الإسرائيلية على طهران، فيما قُتل 8 أشخاص وجُرح 12 آخرون في تبريز.

وأعلنت إسرائيل أن هجماتها على إيران ستستمر.

(وكالات)