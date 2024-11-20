وسائل إعلام إيطالية: البحرية التونسية “أغرقت” مركبا لمهاجرين غير نظاميين

خفر السواحل التونسي يوقف مهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا، قبالة صفاقس، في 27 أبريل 2023

تونس- “القدس العربي”: قالت وسائل إعلام إيطالية إن خفر السواحل التونسي تسبب في غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبل وصولهم إلى السواحل الإيطالية.

وكتب مجدي الكرباعي النائب السابق والناشط المختص بقضايا المهاجرين “في الليلة الفاصلة بين 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر – وحسب شهادات مهاجرين ناجين لوسائل إعلام إيطالية – قامت القوات البحرية التونسية بصدم مركب كان على متنه 80 شخصا، منهم نساء وحوامل وأطفال، وتسببت في غرق 52 مهاجرا، من بينهم امرأة وطفلها عمره 3 سنوات. بقية الناجين من المهاجرين بقوا في عرض البحر حتى قام صياد تونسي بإنقاذهم ثم سلمهم إلى خفر السواحل التونسي ليقوم بتسليمهم إلى الأمن الليبي”.

وأضاف “من المؤسف أن تتورط القوات البحرية التونسية في مقتل هؤلاء الناس، وأغلبيتهم مهاجرون ولاجئون من السودان فروا من ويلات الحرب. حذارِ من هكذا ممارسات. هناك قانون دولي وهناك تتبعات، ومثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”.

وتابع بقوله: “مؤسف أن نصبح حرس حدود أوروبا ونقوم “بالأعمال القذرة” من أجل بعض المال”.

وأشار الكرباعي إلى أن الخبر قام بنقله ناجون من هذه “المجزرة”، وتناولته عدة وسائل إعلام إيطالية ودولية.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقبل عامين، أثار فيديو لعناصر من خفر السواحل التونسي وهم بصدد إغراق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين، موجة استنكار واسعة في البلاد.