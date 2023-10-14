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وسائل إعلام: “القسام” دمرت مروحية على متنها 50 جنديا في معركة “طوفان الأقصى”- (صور وفيديو)

منذ 48 دقيقة

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“القدس العربي”: كشفت مصادر عبرية تفاصيل عن حادثة غير مسبوقة خلال هجوم قوات النخبة لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السبت الماضي.

وتحت بند سمح بالنشر كشفت مصادر عبرية عن تمكن مقاتلي حماس من تفجير مروحية لجيش الاحتلال على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال، بحسب وكالة وطن الفلسطينية للأنباء.

وفي تفاصيل ما جرى قالت مصادر عبرية إنه في صباح يوم السبت الماضي، وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير، وصلت مروحية من نوع “يسعور” كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة، وبسبب خلل أصاب المروحية هبطت اضطراريا في كيبوتس بئيري.

ولفتت المصادر إلى أنه مع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، فقد تمكنوا من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل، وقد وقعت اشتباكات بين مقاتلي نخبة القسام والجنود – فيما لم تكشف هذه المصادر عن مصير الجنود.

وأكد موقع دنيا الوطن الفلسطيني الحادثة، وأورد نقلا عن (القناة 13) الإسرائيلية أنه تم نقل مروحية “يسعور” تقل العشرات من المظليين إلى المعركة الصعبة في “كيبوتس بئيري”.

وبعد أن هبطت المروحية في المكان، تمكن عناصر من كتائب القسام من ضربها بقذيفة “آر بي جي”، واحترقت بالكامل، بينما “خرج الجنود منها”، بحسب القناة.

ولم يصدر جيش الاحتلال بيانا حول الحادثة.

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