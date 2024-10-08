وسائل إعلام رسمية: ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك- (تدوينة)

الرياض: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طمأن الجميع على صحة أبيه الملك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي يوم الأحد خضوعه لفحوص طبية بسبب التهاب في الرئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية على منصة إكس “سمو ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته -رعاه الله-، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”.

لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء ..

سمو #ولي_العهد يُطمْئِنُ الجميع على صحة #خادم_الحرمين_الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته – رعاه الله -، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/8SKfzG8ktL — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 8, 2024

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 88 عاما علاجا من التهاب في الرئة في مايو أيار، ورأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع. وبث التلفزيون الرسمي لقطات له حينها وهو يرأس الاجتماع عبر الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء كانت في 24 سبتمبر أيلول بعد أن أصدر أمرا ملكيا في أغسطس آب سمح فيه للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد أو كليهما.

(رويترز)