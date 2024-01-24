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وسائل إعلام سودانية : قتلى وجرحى في هجوم للدعم السريع بشمال كردفان

منذ 56 دقيقة

عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيف

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الخرطوم: أفادت وسائل إعلام سودانية ، اليوم الأربعاء ، بسقوط قتلى وجرحى في هجوم لـقوات الدعم السريع على قرى بشمال كردفان.
ووفق ما نشرته صحيفة “التغيير” السودانية على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم ، :”سقط عدة قتلى وأصيب آخرون في أحدث هجوم نفذته قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، كما اعتقلت القوات عدداً من شباب إحدى القرى التابعة لمدينة أم روابة”.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي ، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بولاية الخرطوم وسرعان ما انتقل القتال إلى مناطق في إقليمي كردفان ودارفور.
(د ب أ )

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