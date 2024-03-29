سياسة | دولي

وسائل إعلام: طعن صحافي إيراني خارج منزله في لندن

29 - مارس - 2024

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لندن:  أفادت تقارير إعلامية بأن صحافيا إيرانيا تعرض للطعن خارج منزله في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت قناة “إيران إنترناشيونال” الإخبارية التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن المذيع بوريا زيراتي، الذي يعمل لديها في حالة مستقرة بعد تعرضه لهجوم بسكين يوم الجمعة.

وانتقلت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في جنوبي لندن الساعة 0249 بعد الظهر بعد ورود اتصال بإصابة رجل ثلاثيني في ساقه، بحسب ما قالته شرطة العاصمة، مضيفة أن إصابته لا تهدد حياته. ولم يعتقل أي شخص على صلة بالحادث، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

ونشر موقع إيران إنترناشيونال الإنكليزي عبر منصة إكس، تويتر سابقا ، “يأتي الهجوم بعد مؤامرة من النظام الإيراني في عام 2022 لقتل اثنين من مذيعي التلفزيون الإيراني الدولي سيما ثابت وفرداد فرحزاد”.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: “تم فتح تحقيق في أعقاب حادث طعن في جنوب لندن”.

(د ب أ)

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