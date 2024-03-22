سياسة | دولي

وسائل إعلام عبرية: اعتقال مسلحيْن عبرا الحدود من الأردن

منذ ساعة واحدة

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رام الله: قالت قناة الأقصى الفلسطينية عن وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل اعتقلت مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمين من الأردن.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إنها تتابع  الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية “فصايل” الفلسطينية بعد اجتيازهما حدود المملكة..
وأوضحت أن “الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء”.
ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين حتى الساعة 23:00 ت.غ من يوم الجمعة.

(وكالات)

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