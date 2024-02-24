مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع للبحث في مستجدات محادثات الإفراج عن المحتجزين

القدس: يجتمع مجلس الحرب في إسرائيل في وقت لاحق السبت بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن المحتجزين واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب على غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن أعضاء مجلس الحرب “سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف” للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتّصلة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي باتت في شهرها الخامس.

والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

وقال هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة “ان 12” الإخبارية “هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل المحتجزين لدى حركة حماس منذ تشرين الأول/أكتوبر، لكن هنغبي لفت إلى أن “اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب”.

هنغبي: اتفاق الإفراج عن المحتجزين لا يعني نهاية الحرب. ولن نقبل بأي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن دولة فلسطينية

وأشار إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن دولة فلسطينية.

وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى “الخطوات التالية في المفاوضات”.

وجدّد نتنياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.

وتعرضت رفح لست ضربات جوية على الأقل مساء السبت.

بموجب هدنة استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/نوفمبر تم الإفراج عن 80 محتجزا إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس لوقف إطلاق النار في غزة، متعهّدا مواصلة الحرب حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، جولة في قطاع غزة وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة المحتجزين.

واستشهد حتى الآن 29606 فلسطينيين على الأقل في غزة، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق السبت، إن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن “مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية”.

وكشف مصدران مطلعان عن توافق ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر خلال اجتماعهم في باريس، على إطار جديد ومحدث لصفقة بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين مطلعين لم تسمهم أن المفاوضات كانت “جيدة، بل واستمرت لفترة أطول من المخطط لها”. وأضافوا “لا يزال هناك طريق يجب قطعه”.

من جانبها، نقلت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله: “هناك تقدم كبير في المفاوضات يخلق الظروف الملائمة لصفقة تبادل”.

وأضاف: “توصل الوفد الإسرائيلي إلى مخطط متفق عليه يمكن أن تبدأ به المفاوضات ومناقشة قائمة الأسماء”.

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن “محادثات باريس تمحورت حول أربعة مطالب لحماس تعارضها إسرائيل”.

وأشارت إلى أن حركة حماس “طالبت بعودة جميع سكان شمال القطاع وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة”.

وقالت إن الموافقة على هذا المطلب “تعني عودة حماس للسيطرة على شمالي القطاع”.

وتابعت الهيئة: “هناك ثلاث قضايا أخرى محل خلاف وهي زيادة المساعدات الإنسانية ومدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن هناك “تقدماً في المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال إلى مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة”.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)