وسائل إعلام: قوات أوكرانية هاجمت الحدود الروسية عند منطقة بيلغورود

موسكو: ذكرت قناتان روسيتان على تطبيق تيليجرام لهما صلة بأجهزة الأمن اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على موقع حدودي في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا فيما لم تؤكد أي جهة رسمية بعد وقوع قتال هناك.

وبيلغورود متاخمة لمنقطة كورسك الروسية التي استولت القوات الأوكرانية على بعض أراضيها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس آب.

وقالت قناة (ماش) على تيليجرام إن نحو 500 جندي أوكراني شنوا هجوما على نقطتي تفتيش روسيتين في نخوتييفكا وشيبكينو في منطقة بيلغورود.

وأشارت إلى أن ما يصل إلى 200 جندي أوكراني مدعومين بمركبات قتالية للمشاة حاولوا عبور الحدود في نخوتييفكا لكن المدفعية الروسية أطلقت النار عليهم. وأضافت أن حوالي 300 جندي أوكراني هاجموا نقطة تفتيش أخرى عند شيبكينو.

ولم يرد تأكيد رسمي للتقارير بعد.

وقالت قناة (شوت) الإخبارية على تيليجرام إن موسكو طردت القوات الأوكرانية من نخوتييفكا بعد أن كبدتها خسائر. وأضافت أنه لم تقع اشتباكات في شيبكينو.

ولم يشر فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود في رسالة نشرها على تيليجرام إلى تقارير القتال على الحدود، لكنه قال “الوضع لا يزال صعبا”.

(رويترز)