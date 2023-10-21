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استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وكفرشوبا.. والاحتلال يهاجم خليتين على الحدود اللبنانية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف خليتين على الحدود اللبنانية بطائرة صغيرة بدون طيار “مسيرة”، في حادثين مُنفصلين.

وقال الجيش في بيان: “قامت خلية مسلحين في وقت سابق اليوم (السبت)، بإطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة جبل روس، حيث سقطت في منطقة مفتوحة”.

وأضاف “رصدت استطلاعات الجيش الخلية، لتقوم مسيرة باستهدافها”، دون مزيد من التفاصيل.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مسلحين أطلقوا “قذيفة مضادة للدروع نحو بلدة مرغاليوت (قرب حدود لبنان)، حيث قامت مسيرة باستهداف الخلية بعد رصدها من قبل استطلاعات الجيش”.

وأوضح أنه “تم رصد إصابات مباشرة في الغارتين” دون مزيد من التفاصيل.

من ناحيتها، أفادت وسائل  إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على الحدود  الجنوبية اللبنانية.

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اليوم، أن “العدو يقصف المناطق الحرجية”.

بدورها ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “العدو الإسرائيلي قصف أطراف بلدة بليدا قضاء مرجعيون”، مشيرة إلى أنه “تم استهداف مستعمرة المنارة مقابل ميس الجبل بصواريخ موجهة”.

(وكالات)

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