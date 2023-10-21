استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وكفرشوبا.. والاحتلال يهاجم خليتين على الحدود اللبنانية- (فيديوهات)

بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف خليتين على الحدود اللبنانية بطائرة صغيرة بدون طيار “مسيرة”، في حادثين مُنفصلين.

وقال الجيش في بيان: “قامت خلية مسلحين في وقت سابق اليوم (السبت)، بإطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة جبل روس، حيث سقطت في منطقة مفتوحة”.

وأضاف “رصدت استطلاعات الجيش الخلية، لتقوم مسيرة باستهدافها”، دون مزيد من التفاصيل.

استهداف سيارة رابيد في بلدة حولا جنوب لبنان من قبل العدو الاسرائيلي #حزب‌_الله pic.twitter.com/U4WaK6kDd6 — Dark🚨 (@Dark_1882) October 21, 2023

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مسلحين أطلقوا “قذيفة مضادة للدروع نحو بلدة مرغاليوت (قرب حدود لبنان)، حيث قامت مسيرة باستهداف الخلية بعد رصدها من قبل استطلاعات الجيش”.

وأوضح أنه “تم رصد إصابات مباشرة في الغارتين” دون مزيد من التفاصيل.

جنود حزب الله اللبناني يسحقون عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة بصواريخ كورنيت الروسية. pic.twitter.com/UHQyylz8rV — الاحداث العالميه 🇷🇺 🇺🇲 (@alhaarb99) October 21, 2023

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اليوم، أن “العدو يقصف المناطق الحرجية”.

بدورها ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “العدو الإسرائيلي قصف أطراف بلدة بليدا قضاء مرجعيون”، مشيرة إلى أنه “تم استهداف مستعمرة المنارة مقابل ميس الجبل بصواريخ موجهة”.

(وكالات)