16 شهيدا بينهم رئيس بلدية النبطية في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان- (فيديو)

في أعقاب غارة إسرائيلية على سوق في النبطية، جنوب لبنان، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024- رويترز

بيروت: استُشهد 16 شخصا الأربعاء، بينهم مسؤول محلي جراء غارة اسرائيلية استهدفت مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها في جنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في إطار أكثر من عشر غارات متزامنة طالت المدينة ومحيطها صباحا.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 52 بجروح”.

صباح ثقيل،، معبق برائحة الدم والوجع،،

مجزرة بلدية النبطية،

استهداف مركز البلدية التي لم تقفل ابوابها وشكلت خلية أزمة للقيام بأعمال الاغاثة مع متطوعين من أبناء المدينة من أجل جمع وتقديم المساعدات و”الاعاشات” والعون للصامدين والنازحين في البلدة وكذلك حماية البيوت والمحال التجارية… pic.twitter.com/skixqKTiGA — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 16, 2024

وأفادت محافظة النبطية هويدا الترك عن “11 غارة إسرائيلية على المنطقة، طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا”.

وطالت إحدى الغارات مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها بينما كان رئيس البلدية أحمد كحيل مجتمعا مع خلية الأزمة التي تتابع يوميا شؤون السكان، وفق الترك.

وقالت الترك عبر الهاتف “استُشهد رئيس بلدية النبطية وأعضاء” من فريق عمله، مضيفة “إنها مجزرة”.

تنديد أممي

من جانبه، ندّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا في بيان الأربعاء بـ”هجوم مدمر” على بلدية النبطية.

وقال ريزا “نشهد في لبنان (…)عواقب جسيمة وشديدة على المدنيين والبنى التحتية المدنية بفعل الغارات الجوية الاسرائيلية”، مضيفا أنه “هذا الصباح، أسفر هجوم مدمر في النبطية، جنوب لبنان، عن مقتل المزيد من المدنيين والعاملين في السلطات المحلية، إذ تزامن الهجوم مع اجتماع مخصص لمناقشة الأزمة والاستجابة الإنسانية في مبنى البلدية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أحصت وزارة الصحة استشهاد ستة أشخاص في الغارة على مبنيي البلدية واتحاد بلدياتها، مشيرة الى أن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

ونعى الدفاع المدني اللبناني أحد موظفيه في الغارة على بلدية النبطية “حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والإنساني”.

*شه🥀داء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت مبنى بلدية النبطية التي كانت لا تزال تفتح أبوابها وتسيّر شؤون الصامدين* كل العمال و الهيئة الادارية ببلدية #النبطية موجودين بالمبنى لحظة القصف 😭😭😭

يا رب 🙏 🙏 العالمين احمي شبابنا https://t.co/Aj6j86NXCC pic.twitter.com/bBSPlfcYaT — fado بنت الأرض🔥🍷🔻 (@fadwa_aliahmad) October 16, 2024

وبحسب الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، فقد تم نقل عدد من الشهداء بينهم طبيبان يعملان في مركز طبي مجاور للبلدية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات أدت الى دمار مجمع تجاري في سوق النبطية ومبنى يضم مكتبة.

وأظهرت مقاطع فيديو سحب دخان أسود تتصاعد من أنحاء عدة من المدينة بشكل متزامن إثر الغارات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته أنه نفّذ “سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله في منطقة النبطية” تشمل “بنى تحتية ومراكز قيادة لحزب الله ومخازن أسلحة واقعة بالقرب من بنيى تحتية مدنية”.

وهذه ثاني مرة تُستهدف فيها المدينة منذ السبت، حين أدت غارة اسرائيلية الى تدمير السوق التجارية الرئيسية في المدينة.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية، وقال إنها استهدفت عن “قصد” اجتماعا للمجلس البلدي.

وقالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت من جهتها الأربعاء إنه يتعين “حماية المدنيين في جميع الأوقات” على خلفية سلسلة الغارات على النبطية.

وتقع مدينة النبطية، وهي مركز محافظة تحمل الاسم ذاته على بعد حوالي 13 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة.

ارتفاع حصيلة الشهداء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى ألفين و367 شهيدا و11 ألفا و88 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان: “خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 17 شهيدا و182 جريحا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ألفين و367 شهيدا و11 ألفا و88 جريحا”، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجل خلال الساعات الـ24 الأخيرة شمل “3 شهداء و92 جريحا” في جنوب لبنان و”9 شهداء و49 جريحا” بمحافظة النبطية (جنوب).

إضافة إلى “5 شهداء و26 جريحا” بمحافظة البقاع (شرق) و”15 جريحا” بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها “حزب الله” بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(وكالات)