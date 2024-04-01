سياسة | دولي

مقتل القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في غارة إسرائيلية استهدفت قنصلية إيران في دمشق- (صور وفيديو)

1 - أبريل - 2024

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“القدس العربي” ووكالات: أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، مقتل العميد محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس في هجوم إسرائيلي، استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير بالعاصمة السورية دمشق.

واستهدف سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، مبنى السفارة الإيرانية ومقر السفير في حي المزة غرب مدينة دمشق.

وقالت وكالة نور الإيرانية للأنباء إن “حسين اكبري، سفير الجمهورية الاسلامية في ايران في دمشق وعائلته لم يصابوا في الهجوم الإسرائيلي”.

وذكرت وكالة النظام الرسمية “سانا” أن العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة، مؤكدة إصابة مدنيين بجروح.

وأشارت “سانا” إلى أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان”.

من جهتها، ذكرت قناة العالم الإيرانية، أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني أسفر عن مقتل 6 أشخاص حتى الآن جراء هذا العدوان.

وأضافت قناة “العالم ” أن العدوان الإسرائيلي دمر مبنى القنصلية الإيرانية بالكامل. وأشار مراسل العالم إلى أن العدوان الإسرائيلي طال منطقة مكتظة بالمدنيين في حي المزة بدمشق”.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني في دمشق بخير لكن مبنى القنصلية قد تدمر بالكامل.

وأفادت بـ “مقتل 3 إيرانيين بالعدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بينهم قائد قوة القدس في سوريا ولبنان العميد زاهدي ومعاونه”.

وأعلن مصدر عسكري بالنظام السوري عن مقتل وإصابة كل من بداخل القنصلية الإيرانية اثر العدوان الإسرائيلي ويجري العمل على لانتشال جثامين الشهداء واسعاف الجرحى.

وتحدثت قناة “العالم” عن وصول وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى مقر السفارة الإيرانية بدمشق، كما حضر محافظ دمشق وعدد كبير من مسؤولي المحافظة إلى موقع الاستهداف للاشراف على أعمال رفع الأنقاض وعمليات الإسعاف.

إيران تتوعد

وأعلن السفير الايراني في سوريا أن بلاده “سترد في شكل حاسم” على القصف الاسرائيلي لقنصليتها في دمشق الاثنين والذي أسفر عن مقتل خمسة عناصر في الحرس الثوري على الاقل.

وصرح السفير لصحافيين ان “هذا العمل سيؤدي الى رد حاسم من جانبنا”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري اليوم الاثنين إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل “خرقا لكل المواثيق الدولية”.

ودعا وزير الخارجية الايراني “المجتمع الدولي” الى “رد جدي” على القصف الاسرائيلي.

حزب الله

 وندّد حزب الله بالغارة الجوية الإسرائيلية  مؤكّداً أنّ “هذه الجريمة  لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام”.

وقال حزب الله في بيان إنّ “القائد الكبير الشهيد الغالي محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحّين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان”، مؤكّداً أنّ اغتياله “جريمة لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام

البيت الأبيض

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى القنصلية الإيرانية اليوم الاثنين، وأضافت أن الأمر قيد البحث.

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  1. يقول متابع:
    أبريل 2, 2024 الساعة 12:28 ص

    اللهم اضرب الضالمين بالكافرين واخرجنا منها سالمين

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  2. يقول رشو الكردي:
    أبريل 2, 2024 الساعة 12:32 ص

    يران تمتلك مسيرات وصواريخ دقيقة جدا ..وايران قوية جدا ولكن على من يعارضه في الداخل… له قوة صاروخية رهيبة ولكن فقط لضرب مدن العراق الآمنة … اما فيما يتعلق بالرد على إسرائيل فإنه يحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين وبالمشمش…

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    1. يقول عبد الحق - الجزائر.:
      أبريل 2, 2024 الساعة 5:27 ص

      إيران هي من سلحت المقاومة في لبنان و فلسطين و العراق و منعت من انهيار الدولة في سوريا ،ماذا فعل العرب عدا النفاق و الخيانة تحت الطاولة.من حق إيران ضرب القواعد الاسرائلية في المنطقة الكردية حفاظا على امنها و استقرارها.

  3. يقول AR:
    أبريل 2, 2024 الساعة 1:25 ص

    ”سأمشي على راحتي لأقتنع” بمنطق المعلقين من ان إيران حليفة لاسرائيل وامريكيا!!! بالفعل مدارسنا تخرج اطباء بارعين ومهندسين وحتى حائزين على جائزة نوبل بالكيمياء، ولكن عندما تخرج الشخص من مجاله يصبح منطقه مثل منطق اي شخص بسيط ونقاش القوم يصبح كنقاش اي مقهى. يعني امريكيا واسرائيل والغرب تلعب لعبة شطرنج مع إيران وحصار اقتصادي واغتيال علماؤهم ورد إيران بدعم الحوثيين وحزب الله وغزة ….كل هذا مسرحية التغطية على التحالف بين امريكيا وإيران …..في حين ان تركيا ترسل أسلحة لاسرائيل ومصر تقطع المعونات وتشدد الحصار، وباقي الدول اخر سجدا لاسرائيل فهم اعداء اسرائيل!!! هذا التفكير هو نتاج غياب او تغييب العقل النقدي وتفشي السخافة والسذاجة في جموع العرب حتى وهم يعيشون بالغرب. نحتاج الى علماء جديين في الانثروبولوجيا والسيسيولوجيا والتاريخ لبناء جهد رصين لفهم سبب هذا الاعوجاج المنطقي وتقشي الخرافة حتى بين المتعلميين، دون ذلك ستبقى عرضة للتهييج وثقافة القطيع التي يتحكم بها الغرب بأدوات دول التطبيع

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  4. يقول عمر:
    أبريل 2, 2024 الساعة 1:34 ص

    الصواريخ الإسرائيلية دقيقة وقوية من السماء وعلى ارتفاع مئات الكيلومترات تصيب الهدف بدقة عالية. الله يستر

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  5. يقول كريم:
    أبريل 2, 2024 الساعة 2:08 ص

    سوريا أضحت مستباحة من طرف اسرائيل ، ولا رد فعل لا من سوريا ولا من إيران ، جبناء

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  6. يقول عربي:
    أبريل 2, 2024 الساعة 2:52 ص

    على مبدأ اذا أحدهم ضربك على خدك الأيمن قدم له خدك الايسر لكي يصفعك الملالي يعرفون قدرهم ولهذا يقفون عند حدهم ويعرفون من خلال التواصل السري ومن تحت الطاولة مع الحلف الصهيوصليبيي ان هناك فسحة واسعة للبازار وتحصيل المكاسب مقابل الجعجعات العلنية التي يطلقونها من حين الى اخر مثل سندمر اسرائيل اذا تجراوا على التعرض لنا او لدينًا صواريخ دقيقة وغيرها من الجعجعات الفارغة لقد دمر الصهاينة قرى الجنوب اللبناني ولم يمر اسبوع الا ضربوا هدفًا فارسيًا في سورية وهذا كله متفق عليه بينهم في الرهان على الصفقة الكبرى في تقاسم المكاسب على الساحة العربية ولكن الى ذالك الحين ستستمر المسرحية الهزلية بين الفرس والحلف الصهيوصليبيي الذي لن يتخلى عن البعبع الفارسي الذي جلب له مئات بل الاف المليارات من صفقات الاسلحة مع العربان المذعورين من المد الفارسي

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