مقتل القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في غارة إسرائيلية استهدفت قنصلية إيران في دمشق- (صور وفيديو)

“القدس العربي” ووكالات: أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، مقتل العميد محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس في هجوم إسرائيلي، استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير بالعاصمة السورية دمشق.

🔴🔴🔴

مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان الجنرال محمدرضا زاهدي

في القصف على القنصلية الإيرانية

في دمشق قبل قليل . pic.twitter.com/NIG4KagAEL — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 1, 2024

واستهدف سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، مبنى السفارة الإيرانية ومقر السفير في حي المزة غرب مدينة دمشق.

وقالت وكالة نور الإيرانية للأنباء إن “حسين اكبري، سفير الجمهورية الاسلامية في ايران في دمشق وعائلته لم يصابوا في الهجوم الإسرائيلي”.

وذكرت وكالة النظام الرسمية “سانا” أن العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة، مؤكدة إصابة مدنيين بجروح.

وأشارت “سانا” إلى أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان”.

مبنى السفارة الإيرانية التي قصف الاحتلال الإسرائيلي محيطها منذ قليل ويظهر عليها صورة قاسم سليماني في منطقة المزة بدمشق pic.twitter.com/XkCDMjGiD2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) April 1, 2024

من جهتها، ذكرت قناة العالم الإيرانية، أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني أسفر عن مقتل 6 أشخاص حتى الآن جراء هذا العدوان.

وأضافت قناة “العالم ” أن العدوان الإسرائيلي دمر مبنى القنصلية الإيرانية بالكامل. وأشار مراسل العالم إلى أن العدوان الإسرائيلي طال منطقة مكتظة بالمدنيين في حي المزة بدمشق”.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني في دمشق بخير لكن مبنى القنصلية قد تدمر بالكامل.

وأفادت بـ “مقتل 3 إيرانيين بالعدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بينهم قائد قوة القدس في سوريا ولبنان العميد زاهدي ومعاونه”.

تحدثت أمس عن أن القصف الإسرائيلي على أهداف في #سوريا يأخذ منحى تصاعدي ..

اليوم تقصف إسرائيل مقر #السفارة_الإيرانية ومنزل السفير الإيراني .. في قلب العاصمة #دمشق ..

لن تتراجع شدة القصف بعد اليوم

ردوا يا أولاد الكلب pic.twitter.com/vziWjoYQDg — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) April 1, 2024

🔻 اضرار في السفارة الايرانية في دمشق نتيجة الغارة الإسرائيلية على المبنى المجاور لها هههه ولك الووو pic.twitter.com/qQf4A6PqLL — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) April 1, 2024

وأعلن مصدر عسكري بالنظام السوري عن مقتل وإصابة كل من بداخل القنصلية الإيرانية اثر العدوان الإسرائيلي ويجري العمل على لانتشال جثامين الشهداء واسعاف الجرحى.

وتحدثت قناة “العالم” عن وصول وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى مقر السفارة الإيرانية بدمشق، كما حضر محافظ دمشق وعدد كبير من مسؤولي المحافظة إلى موقع الاستهداف للاشراف على أعمال رفع الأنقاض وعمليات الإسعاف.

إيران تتوعد

وأعلن السفير الايراني في سوريا أن بلاده “سترد في شكل حاسم” على القصف الاسرائيلي لقنصليتها في دمشق الاثنين والذي أسفر عن مقتل خمسة عناصر في الحرس الثوري على الاقل.

وصرح السفير لصحافيين ان “هذا العمل سيؤدي الى رد حاسم من جانبنا”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري اليوم الاثنين إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل “خرقا لكل المواثيق الدولية”.

ودعا وزير الخارجية الايراني “المجتمع الدولي” الى “رد جدي” على القصف الاسرائيلي.

حزب الله

وندّد حزب الله بالغارة الجوية الإسرائيلية مؤكّداً أنّ “هذه الجريمة لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام”.

وقال حزب الله في بيان إنّ “القائد الكبير الشهيد الغالي محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحّين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان”، مؤكّداً أنّ اغتياله “جريمة لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام

البيت الأبيض

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى القنصلية الإيرانية اليوم الاثنين، وأضافت أن الأمر قيد البحث.