محكمة باكستانية تقضي بالسجن 3 سنوات على عمران خان.. والشرطة تعتقله

إسلام أباد: ذكرت قنوات تلفزيونية محلية اليوم السبت أن محكمة باكستانية قضت على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وأوضحت قناة جيو التلفزيونية أن قاضي إسلام أباد، هومايون ديلاوار، أعلن الحكم في خطوة مفاجئة اليوم السبت.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المحامي انتظار حسين بانجوتا عبر الهاتف اليوم السبت إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد.

وقبل إعلان الحكم، قال بانجوتا إن موكله الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين “تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان”. وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام أباد.

(وكالات)