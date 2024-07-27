وسائل إعلام: مسيرات أوكرانية تهاجم قاذفة استراتيجية في مطار روسي

كييف: ذكرت صحيفة يوكرينسكا برافدا نقلا عن مصدر بالمخابرات العسكرية اليوم السبت أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز تو-22إم3 في مطار عسكري بشمال روسيا.

وقال المصدر “نتيجة لعملية للمخابرات العسكرية الأوكرانية قرب أولينيجورسك، تم قصف قاذفة قنابل فرط صوتية طويلة المدى من طراز تو-22إم3 في مطار أولينيا العسكري، قاعدة الطيران الاستراتيجي للمحتلين الروس”.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت الصحيفة أن المطار، الذي تقلع منه الطائرات الاستراتيجية الروسية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

ولم يتسن التحقق من النبأ على نحو مستقل.

(رويترز)