وسائل إعلام معارضة: تظاهرة في جامعة طهران بعد وفاة طالب

باريس: تظاهر عشرات الطلاب في جامعة طهران الجمعة تعبيرا عن غضبهم من إدارة الجامعة بعد مقتل طالب في بداية الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام معارضة.

وندد الطلاب بانعدام الأمن في محيط مباني الجامعة، بعد مقتل الطالب أمير محمد خالقي (19 عاما) الأربعاء على يد لص.

وبثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، صورا لطلاب يسيرون في الحرم الجامعي مرددين شعارات مناهضة لإدارة الجامعة.

وذكرت أن اثنين منهم على الأقل اعتُقِلوا، بينما كانت الاحتجاجات مستمرة في المساء.

من جهتها أشارت قناة “أمير كبير” التي تتابع عبر تليغرام ومنصة إكس الأوضاع في الجامعات الإيرانية، إلى أن الطلاب خرجوا من مساكنهم للاعتصام في المساء. وأضافت أنهم رددوا أيضا شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وذكرت القناة أن رئيس الجامعة تحدث إليهم في محاولة لتهدئة الوضع، قائلة إن عناصر الشرطة الذين كانوا منتشرين بأعداد كبيرة استخدموا القوة ضد بعض الطلاب.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني عبر منصة إكس الجمعة إن “أمن الطلاب وسلامة العائلات واجب وأولوية بالنسبة إلى الحكومة. ندعو الجميع إلى إبقاء طريق الحوار مفتوحا”.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن الرئيس المؤقت لجامعة طهران حسين حسيني قد أعرب عن تعاطفه مع الطلاب من خلال حضوره تجمعهم في المساء.

وتحرص السلطات الإيرانية على منع تكرار التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في كل أنحاء البلاد عام 2022، بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها. وكان الطلاب قد انضموا إلى تلك التظاهرات.

وتُعد الجامعات أماكن للاحتجاج في إيران. فقد شارك طلاب في الانتفاضة التي أطاحت بالشاه إبان الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي يوليو/ تموز 1999، اندلعت تظاهرات طالبية حاشدة ضد السلطات واستمرت لأسبوع تقريبا.

(أ ف ب)