وسائل إعلام: واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في غزة

القدس: قالت محطة أخبار أمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل “تأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة إلى حين إيجاد ممر إنساني في القطاع”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية أن واشنطن طلبت من تل أبيب “تأجيل موعد عمليتها البرية في قطاع غزة إلى حين إنشاء ممر إنساني فيه”.

بدورها، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن “قلقة من عدم امتلاك إسرائيل خططا لمرحلة ما بعد دخولها القطاع بريا”.

ولم يصدر تعليق من الجانب الرسمي الإسرائيلي أو الأمريكي على هذه الأنباء حتى الساعة 06:20 تغ.

ولليوم الثامن، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وقوبلت المحاولة تلك باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ”التهجير القسري الثاني للفلسطينيين”، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.

(الأناضول)