وست هام يفوز في نيوكاسل ليخفف الضغط على مدربه لوبتيغي

نيوكاسل (إنكلترا): خفف وست هام يونايتد الضغوط الواقعة على مدربه الجديد يولن لوبتيغي بفوزه المفاجئ 2-صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد الاثنين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح توماس سوتشيك التسجيل لوست هام في الدقيقة العاشرة بضربة رأس، وحافظ الفريق على تقدمه طوال الشوط الأول رغم أن فرصا عديدة أتيحت أمام نيوكاسل.

وبدأ نيوكاسل الشوط الثاني بقوة لكنه تلقى صدمة أخرى عندما أضاف آرون وان-بيساكا الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 53، وهو أول هدف للاعب بقميص الفريق.

واكتسب وست هام المزيد من الثقة ليحقق أفضل انتصاراته في موسم مخيب للآمال حتى الآن بقيادة الإسباني لوبتيغي.

ورفع وست هام رصيده إلى 15 نقطة لكنه ظل في المركز 14 بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وواجه أسلوب لوبتيغي، مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق، صعوبة في كسب تأييد جماهير وست هام، كما أدى الأداء الضعيف في مباراتين قبل فترة التوقف الدولية إلى أن يصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن لوبتيغي كان على بُعد مباراتين من فقد وظيفته لكن فريقه رد بعرض وأداء حاسم ليعيد جماهير الفريق الزائر إلى منازلهم سعداء.

وقال جارود بوين قائد وست هام “قلت قبل المباراة إننا بحاجة إلى أداء جيد وإظهار هذا الأداء وأعتقد أننا فعلنا ذلك. نيوكاسل دائما يسجل على أرضه لذلك كان يتعين علينا أن نتحلى بالشجاعة.. أعتقد أن هذا كان أقرب إلى الأداء الذي يتطلبه اللعب لهذا النادي. أعتقد أن هذه نقطة تحول كبيرة حقا في الموسم”.

وإذا لم يتم إلغاء هدف مبكر لنيوكاسل عبر ألكسندر إيساك بداعي التسلل، ربما كانت لتصبح ليلة صعبة على وست هام.

لكن بعدها بدقائق قليلة، غابت الرقابة عن سوتشيك داخل منطقة الجزاء المزدحمة ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس إلى داخل المرمى، ويبدأ وست هام في اكتساب الثقة على الفور.

وكاد نيوكاسل، المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية في كافة المسابقات، أن يدرك التعادل عندما أرسل شون لونجستاف ضربة رأس قوية ذهبت مباشرة إلى حارس وست هام لوكاس فابيانسكي، ثم أطلق لويس هال تسديدة أخرت مرت أمام المرمى.

كذلك أتيحت فرصة لأنتوني جوردون إثر خطأ دفاعي لكنه سدد مباشرة في متناول فابيانسكي، بينما أرسل إيساك تسديدة مباشرة مرت بجوار القائم مباشرة بعد عمل رائع من برونو جيمارايش.

وجاء الهدف الثاني لوست هام ليضع حدا لضغط أصحاب الأرض عندما اندفع وان-بيساكا إلى منطقة الجزاء واستغل تمريرة ذكية من بوين وسدد الكرة في مرمى الحارس نيك بوب.

وفشلت جهود نيوكاسل للعودة للمباراة وأهدر فرصة التقدم للمركز السادس.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “كنا الفريق الأكثر سيطرة في الشوط الأول وكانت المباراة ستصبح مختلفة تماما إذا تمكنا من التعادل في الشوط الأول”.

(رويترز)