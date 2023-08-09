 وست هام يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد

لندن: قالت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، إن وست هام يونايتد اقترب من ضم المدافع هاري ماغواير من منافسه المحلي مانشستر يونايتد.

وأشارت كل من شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن الصفقة ستقدر بنحو 30 مليون جنيه استرليني، وأن التوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية بين مدافع إنكلترا ووست هام لن يمثل مشكلة.

وكان إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد قرر تجريد ماغواير من شارة القيادة بعد مشاركته في ثماني مباريات فقط بالدوري في الموسم الماضي.

ويسعى ماغواير للعب بشكل أساسي للبقاء ضمن خطط المدرب غاريث ساوثغيت من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2024.

وكان ماغواير انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني في صفقة قياسية لمدافع في 2019.

وينطلق الدوري الإنكليزي يوم الجمعة عندما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على بيرنلي الوافد الجديد.

(رويترز)