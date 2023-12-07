وست هام ينتفض ليصعق توتنهام بالدوري الإنكليزي الممتاز

لندن: تجددت معاناة توتنهام هوتسبير مع إهدار تقدمه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام ضيفه وست هام يونايتد اليوم الخميس لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات لخمس مباريات.

وهيمن توتنهام على مجريات الشوط الأول وتقدم بضربة رأس سجلها العائد كريستيان روميرو.

لكن بعد الاستراحة، بدا وست هام أفضل حالا وأدرك جارود بوين التعادل في الدقيقة 52 لتتبدل بعدها الأحوال بعدما اختفت الثقة التي أبداها توتنهام في بداية المباراة.

وتلقت شباك توتنهام الهدف الثاني بعدما تسببت تمريرة لاعبه ديستني أودوجي الضعيفة إلى الخلف في حالة فوضى ووضع جيمس وارد-براوس الكرة في الشباك بعدما ارتدت محاولته الأولى من القائم.

وصمد وست هام تحت ضغط توتنهام في الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز.

ويظل توتنهام في المركز الخامس برصيد 27 نقطة بعدما حقق نقطة واحدة في آخر خمس مباريات رغم تقدمه في كل منها 1-صفر. ويحتل وست هام المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

(رويترز)