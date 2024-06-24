وسط استمرار الحرب على غزة.. ملك الأردن يبدأ زيارة إلى فرنسا- (تدوينة)

عمان: بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، زيارة عمل إلى فرنسا، والتي تأتي وسط استمرار حرب إسرائيلية على غزة، اقتربت من إنهاء شهرها التاسع.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، “غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى باريس، تتبعها زيارة خاصة”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى باريس تتبعها زيارة خاصة #الأردن His Majesty King Abdullah II departs on a working visit to Paris, to be followed by a private visit #Jordan — RHC (@RHCJO) June 24, 2024

وعلى الرغم أن البيان لم يعلن عن تفاصيل الزيارة، إلا أنه من المؤكد أن تشمل لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تداعيات الحرب على غزة.

وفي ظل ترابط جغرافي وديموغرافي مع جارته الغربية فلسطين، يواصل الأردن حراكه الدبلوماسي، بهدف الوصول إلى وقف للحرب على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)