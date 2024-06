وسط استمرار الحرب على غزة.. ملك الأردن يبدأ زيارة إلى فرنسا- (تدوينة)

عمان: بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، زيارة عمل إلى فرنسا، والتي تأتي وسط استمرار حرب إسرائيلية على غزة، اقتربت من إنهاء شهرها التاسع.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، “غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى باريس، تتبعها زيارة خاصة”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى باريس تتبعها زيارة خاصة #الأردن

His Majesty King Abdullah II departs on a working visit to Paris, to be followed by a private visit #Jordan

