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وسط استمرار الحرب على غزة.. ملك الأردن يبدأ زيارة إلى فرنسا- (تدوينة)

24 - يونيو - 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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عمان: بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، زيارة عمل إلى فرنسا، والتي تأتي وسط استمرار حرب إسرائيلية على غزة، اقتربت من إنهاء شهرها التاسع.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، “غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى باريس، تتبعها زيارة خاصة”.

وعلى الرغم أن البيان لم يعلن عن تفاصيل الزيارة، إلا أنه من المؤكد أن تشمل لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تداعيات الحرب على غزة.

وفي ظل ترابط جغرافي وديموغرافي مع جارته الغربية فلسطين، يواصل الأردن حراكه الدبلوماسي، بهدف الوصول إلى وقف للحرب على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول صقر قريش:
    يونيو 24, 2024 الساعة 11:17 ص

    زيارات الفسحة والاستجمام والتسوق يتم تصنيفها بزيارات عمل.
    الشعب يرفع حاجبيه الان متسائلا عن طبيعة هذا العمل في آخر يونيو.
    هنالك من لا يستطيع المكوث اكثر من شهر متواصل في البلد وجاء طوفان الأقصى لفضح الجميع في كل المجالات.

    رد

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