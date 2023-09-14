وسط التوترات مع الصين.. الجيش الأمريكي يريد الوصول إلى المزيد من المواقع الفلبينية

جانب من تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بين الولايات المتحدة والفلبين

واشنطن: قال مسؤول عسكري أمريكي كبير الخميس إن الجيش الأمريكي يريد الوصول إلى المزيد من المواقع الفلبينية، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولتان لتعزيز تحالفهما الدفاعي وسط التوترات مع الصين.

وقال قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، إنه وقائد الجيش الفلبيني روميو براونر الابن “قدما توصيات إلى كبار قادتنا للنظر في المزيد من المواقع”، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وحصلت واشنطن في أوائل هذا العام على إمكانية الوصول إلى أربعة مواقع أخرى بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014، والتي شملت في البداية خمس قواعد عسكرية فلبينية.

وتقع المواقع الجديدة قرب تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تخوض بكين نزاعا إقليميا مع مانيلا.

واجتمع مسؤولون عسكريون أمريكيون وفلبينيون في مانيلا لمناقشة سبل تعميق الشراكة الأمنية بينهما.

وقال براونر “لقد تعهدنا بمعالجة التحديات الديناميكية والمتطورة التي تواجه أمن بلادنا”.

وقال المسؤولون العسكريون إن الولايات المتحدة والفلبين ستواصلان الإبحار المشترك في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف براونر أن عدة دول أخرى مهتمة بالانضمام إلى هذا النشاط.

(د ب أ)